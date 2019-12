Verwarmd treintje neemt Oostendenaars mee langs 4 miljoen kerstlichtjes Leen Belpaeme

09 december 2019

12u05 0 Oostende Oostende heeft in deze kerstperiode in totaal zo’n 4 miljoen kerstlichtjes laten installeren. Op het Wapenplein staat ook nog een verlichte boom van 13 meter. In totaal staan er 878 kerstbomen in Oostende. Om iedereen de kans te geven om van de kerstverlichting te genieten vertrekt er vanuit elk dienstencentrum op verschillende data een verwarmd treintje langs verlicht Oostende.

In het centrum zijn niet enkel de winkelstraten verlicht, ook de Petrus-en Pauluskerk kleurt en glinstert. Kursaal Oostende, de Watertoren, 3 gapers, de bibliotheek, …, het zijn lichtpunten in de stad en ze worden via een verlicht parcours aan elkaar verbonden. Ook in de wijken zijn kleur en licht volop aanwezig. De absolute blikvanger van de kerstversiering is de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. De ontmoetingscentra geven dit jaar de kans aan Oostendenaars om verlicht Oostende te verkennen via een verwarmd treintje. Ze krijgen een gezamenlijke rondleiding langs de kerstverlichting in Oostende. Het treintje stopt vlakbij Winter in het Park met zijn kerstchalets, winterbars en schaatsvijver. Maandag vertrekt het treintje vanuit OC ’t Viooltje, later volgen nog De Schaperye (11/12), Ter Yde (12/12), De Boeie (13/12), Oud Hospitaal (16/12), De Blomme (17/12), ’t Kasteeltje (18/12), De Ballon (19/12), De Drie Gapers (23/12) en tenslotte De Schelpe (30/12). Er wordt telkens om 16 uur verzameld aan het ontmoetingscentrum. Je betaalt 3,50 euro voor deze uitstap. Inschrijven is verplicht en kan via alle ontmoetingscentra.