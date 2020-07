Vervoerregio Oostende stelt nieuw openbaar vervoersplan voor: belangrijke rol voor Kusttram en Westkerke als overstappunt Timmy Van Assche

22 juli 2020

14u56 0 Oostende De vervoerregio Oostende heeft het nieuwe plan voor openbaar vervoer in de regio voorlopig goedgekeurd. In die raad zitten naast uiteraard Oostende ook Bredene, De Haan, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. Concreet geldt de Kusttram als belangrijke dragende as met daarop stabiele regionale buslijnen.

“Deze beslissing is heel belangrijk voor de regio. Via het decreet Basisbereikbaarheid heeft Vlaanderen de lokale besturen de kans gegeven om het openbaar vervoer mee vorm te geven”, begint Gauthier Defreyne, burgemeester van Gistel en voorzitter van de vervoerregioraad. “De regio Oostende beschikt over een budget van bijna 30 miljoen euro dat vanuit Vlaanderen ter beschikking gesteld wordt. De nieuwe structuur vertrekt vanaf de Kusttram, die als dragende as langs de hele kustlijn bestendigd en versterkt wordt. Het plan voorziet zelfs een verdere versterking met latere bediening”, zegt Defreyne. “Parallel daaraan en dwars op de kustlijn werden verschillende sterke lijnen uitgetekend die samen een dragend netwerk vormen van regelmatige, stabiele verbindingen van de kernen in de regio en over de regiogrenzen heen.” Concreet gaat het over de lijnen Koksijde - Veurne - Ieper, Veurne - Nieuwpoort, Nieuwpoort - Oostende, Oostende - Leffinge - Slijpe naar Middelkerke en Diksmuide, Oostende - Gistel - Westkerke – Ichtegem – Torhout, Oostende – Oudenburg – Westkerke – Brugge, en tot slot Diksmuide – Koekelare – Ichtegem – Torhout.

Alles samen slagen we erin om 94 procent van de woonkernen en tewerkstellingszones te ontsluiten met een reguliere bus of tram Gauthier Defreyne

Oostende

Nog binnen dit dragend netwerk voorziet dit vervoerplan een versterkt stadsnet voor centrumstad Oostende en aansluitend buurgemeente Bredene. “Door een slimme combinatie van buslijnen realiseren we hier op de belangrijkste assen om de 15 minuten een rit”, weet Defreyne. “Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de Oudenburgse deelgemeente Westkerke, waar de lijnen Oostende – Oudenburg – Brugge en Oostende – Gistel – Ichtegem – Torhout elkaar kruisen. Op beide lijnen is om het halfuur een bus voorzien, die elkaar ontmoeten in Westkerke. Zo wordt deze ‘hub’ een overstappunt waar vlot op de andere lijn kan overgestapt en verder gereisd worden. Zo wordt bijvoorbeeld Torhout met vlotte overstap bereikbaar vanuit Oudenburg, en Jabbeke vanuit Koekelare.” Daarnaast voorziet het plan in een ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen en die van belang zijn voor heel veel scholieren in de regio. “Dit alles zorgt voor een vernieuwd netwerk dat erin slaagt op weekdagen zowat 94 procent van de woonkernen en tewerkstellingszones te ontsluiten met een reguliere bus of tram”, maakt Defreyne zich sterk.

Vervoer op maat

Voor de resterende hiaten werd een oplossing gerealiseerd via het zogenaamde vervoer op maat. Dat vangt verspreide vervoersvragen op of bedient specifieke doelgroepen, zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Hiertoe behoren bijvoorbeeld een fiets- en autodeelsysteem. De kleinere Gistelse deelgemeenten Snaaskerke, Zevekote en Moere krijgen een specifiek aanbod met een vaste buslijn die de verbinding met de stad Gistel verzorgt. De kernen Schore, Mannekensvere en Sint-Joris bij Middelkerke krijgen een flexbus die hen met de stad Nieuwpoort verbindt. Ook Wulpen bij Koksijde en Bekegem bij Ichtegem ontsluiten we met een dergelijk vraaggestuurd vervoerssysteem. Tenslotte is een specifieke ontsluiting voorzien voor het nieuwe crematorium in Oostende en bedrijvenzone Plassendale.

Het voorlopig goedgekeurde openbaar vervoerplan wordt de komende weken door elke gemeente voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden. De invoering van het nieuwe vervoerplan is voorzien voor eind december 2021.