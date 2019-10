Verteltheater van sprookjesevenement in Leopoldpark volledig uitgebrand, politie start onderzoek Bart Boterman

28 oktober 2019

12u06 14 Oostende In het Leopoldpark in Oostende is zondagnacht rond 2.30 uur een tent van het sprookjesevenement ‘Er was eens…’ nagenoeg volledig opgebrand. Het gaat om de tent van het Verteltheater. “Een grote domper voor iedereen die zich keihard heeft ingezet om dit evenement te realiseren. Maar de bezoekers hoeven niet te vrezen, het evenement gaat door en het programma blijft behouden”, zegt Vincent Drouard van organisator Toerisme Oostende.

De bewakers van het evenement belden zondagnacht de brandweer op. Ze zagen hoe de tent van het Verteltheater, zo’n 5 op 10 meter groot, plots in lichterlaaie stond. De pompiers konden voorkomen dat het vuur oversloeg op de bomen van het park en andere delen van het sprookjesdecor verwoestte. Toch is de schade groot. “Niet alleen de tent is volledig opgebrand, ook alles wat erin stond. Namelijk het decor, de geluidsinstallatie en tal van attributen en elektronica. Het financiële verlies kunnen we nog niet ramen. Dat moeten we bespreken met de verzekeraar en de leverancier”, getuigt Vincent Drouard van organisatie Toerisme Oostende.

Oorzaak?

Een brandexpert ging ter plaatse om de oorzaak te achterhalen. Ook de politie is een onderzoek gestart onder meer op basis van camerabeelden. “Alle elektronische apparatuur was losgekoppeld, dus gaan we er voorlopig niet van uit dat er een kortsluiting is opgetreden. Maar de oorzaak zal pas duidelijk worden eens de brandexpert en de politie hun werk hebben gedaan”, aldus Vincent Drouard. Wellicht ontstond de brand in, onder of rond een stoel, opvallend genoeg het enige wat nog recht staat in de tent. In de nacht van zaterdag op zondag werden overigens al spullen gestolen uit de tent van het Verteltheater en men vermoedt dat toen mensen er de nacht doorbrachten. Of er een link is met de brand, wordt onderzocht.

Familietheater

“De activiteiten in het Verteltheater verhuizen naar het Familietheater, waar de voorstellingen beurtelings zullen plaatsvinden. Bezoekers hoeven dus niets te vrezen. Het programma blijft behouden. We proberen intussen de schade af te schermen zodat het publiek weinig merkt”, voegt Vincent Drouard nog toe. De plaats is nog steeds verzegeld door de politie. ‘Er was eens...’ loopt nog tot en met donderdag 31 oktober in het Leopoldpark in Oostende. Meer info over het programma op www.erwaseens.be.