Verstrooide bestuurder van bestelwagen rijdt zich vast op Klein Strand Bart Boterman

11 februari 2020

16u27 5 Oostende Een bestelwagen heeft zich maandagavond rond 21.50 uur vastgereden op het Klein Strand in Oostende.

De bestuurder van de Renault Trafic met Nederlandse nummerplaat moest in de buurt zijn voor een levering en volgde naar eigen zeggen zijn gps. Daardoor kwam hij verkeerdelijk op de Albert I-promenade terecht, ter hoogte van de Rock Strangers. Daar mogen echter geen auto’s rijden. De bestuurder probeerde de juiste weg te vinden, maar reed in de plaats daarvan langs de dijk naar beneden tot op het Klein Strand. Hij probeerde nog weg te manoeuvreren, maar de auto zat meteen vast in het losse zand. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en liet een takeldienst komen. Er was geen alcohol in het spel, bevestigt de politie van Oostende. Het ging om pure verstrooidheid door iemand die de plaats niet goed kent.