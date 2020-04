Versluys steunt AZ Damiaan met 40 laptops voor afgezonderde coronapatiënten Timmy Van Assche

03 april 2020

09u27 0 Oostende Bouwpromotor Versluys Groep heeft, in samenspraak met het AZ Damiaan, besloten om 40 nieuwe laptops aan te kopen en te schenken aan het ziekenhuis. Op die manier kunnen de coronapatiënten, die momenteel in quarantaine verblijven en daardoor quasi volledig afgesloten zijn van de buitenwereld, toch nog contact houden met hun familie en vrienden.

Bart Versluys, CEO van Versluys Groep, licht de schenking toe. “We zijn meer dan zomaar een bouwgroep, maar ook een toonaangevend bedrijf met een hart en ziel dat bovendien sterk verankerd is met Oostende en onze kust. Ik heb vorige week contact opgenomen met Peter Verhulst van het AZ Damiaan ziekenhuis met de vraag waar we kunnen helpen. Het AZ Damiaan, maar ook alle andere ziekenhuizen in en rond Oostende, doen momenteel ongelofelijk sterk werk in het bestrijden van het coronavirus. Dag en nacht geven de vele verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers het beste van zichzelf om dit ‘coronabeest’ te verslaan. Deze mensen verdienen, samen met alle andere mensen die momenteel nog actief zijn op het terrein, het diepste respect. Ik ben dan ook bijzonder trots dat we met de aankoop en schenking van 40 nieuwe laptops heel wat mensen, die momenteel in quarantaine liggen, op één of andere manier toch virtueel even uit hun isolement kunnen halen. Want contact houden met het gezin, vrienden en familie is in deze tijden belangrijker dan ooit.”

Versluys wil naar eigen zeggen ook andere bedrijven in en rond Oostende inspireren om ook de handen uit de mouwen te steken. Bij het AZ Damiaan zijn ze intussen opgetogen over de schenking. “Dit is heel mooi nieuws voor onze patiënten, waarvan de meeste toch een vrij lang en moeilijk verblijf hebben. Contact met de buitenwereld is iets waar iedereen in deze moeilijke omstandigheden naar uitkijkt en biedt een positieve houvast tijdens het noodgedwongen isolement. We bedanken Bart Versluys in naam van onze organisatie AZ Damiaan en al onze patiënten.”

Uit de meest recente cijfers van het AZ Damiaan blijkt dat 37 coronapositieve patiënten zijn opgenomen op de drie speciaal ingerichte afdelingen. Vijf personen liggen op intensieve zorgen. De afgelopen weken lieten vier personen het leven. Donderdag mochten elf coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, dat zijn er drie meer dan de dag ervoor.