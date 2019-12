Versluys Groep verrast Oostende met grootste lichtster van België Timmy Van Assche

19 december 2019

15u59 194 Oostende Heel wat voorbijgangers zagen de voorbije weken op de site Oosteroever in Oostende de opbouw van een merkwaardig object bovenaan het prestigieuze One Baelskaai-project van Versluys Groep. Dagenlang gonsde het van geruchten en werd er op sociale media druk gespeculeerd . Versluys Groep houdt het publiek niet langer in spanning en onthult de spectaculaire #OosteroeverStar.

De blauwe reuzenster in de top van het One Baelskaai-gebouw op de Oosteroever is van kilometers ver te spotten. Ook in het centrum van Oostende is de lichtinstallatie zowel bij de inwoners als toeristen het gespreksonderwerp. “Met dit bijzondere kunstobject is Versluys Groep niet over één nacht ijs gegaan”, meldt Dominique De Heyn, directeur marketing en pr bij Versluys. “Maandenlang werd de #OosteroeverStar voorbereid en in detail uitgetekend. Versluys Groep werkte hiervoor samen met een gespecialiseerd bedrijf dat vorig jaar ook al in zijn One Carlton-project in Knokke een gelijkaardige lichtinstallatie had gezet. Toch is deze nieuwe #OosteroeverStar in alle opzichten groter, imposanter en dus technisch een pak uitdagender.”

“Toen we begin september samen zaten over het concept, wilden we zowel visueel maar ook inhoudelijk een spectaculair verhaal. De #OosteroeverStar is dan ook veel meer dan zomaar een lichtinstallatie: het is een ode aan Oostende en de Oosteroeversite. De ster telt twaalf benen die elk symbool staan voor een van onze unieke projecten op de Oosteroever”, vertelt CEO Bart Versluys. “Sommige projecten, zoals de landmark Baelskaai 12 met zijn buitenzwembaden, zijn al volledig gebouwd en uitverkocht. Andere projecten zijn momenteel in ruwbouw, zoals de eerste Ensor Tower of ‘One Baelskaai, en sommige zitten nog in de pijplijn.”

“Iets teruggeven”

“De lichtinstallatie telt niet minder dan 8.000 energiezuinige ledlichtjes die op hun beurt weer symbool staan voor de meer dan 8.000 appartementen die we bij Versluys Groep opgeleverd hebben sinds ons oprichtingsjaar 1908. Deze adembenemende #OosteroeverStar wordt 100 procent gefinancierd door Versluys Groep en neemt dan ook logischerwijs een behoorlijke hap uit ons marketingbudget. Niettegenstaande vind ik het vanuit Versluys Groep, net zoals we ook met Villa Maritza doen, onze morele plicht om als succesvolle bouwpromotor regelmatig iets terug te geven aan Oostende.”

Nog wat cijfers: de ster hangt op een hoogte van zowat 35 meter en heeft een diameter van maar liefst 14,5 meter. De diameter van de kern is 2,2 meter met twaalf benen die tot 6 meter uitkragen. “Daarmee is het de grootste lichtsterinstallatie van België”, maakt Versluys zich sterk. De ster blijft hangen tot midden januari.

Versluys Groep geeft nog mee dat‘One Baelskaai al voor 85 procent is verkocht, de Ensor Tower ook al voor 75 procent. “De vraag naar premium appartementen met zeezichten blijft heel groot. Door de toenemende vraag werd onlangs versneld de tweede Ensor Tower gelanceerd. Ook het unieke Dock 5-project, met zeezichten uitkijkend over het Fort Napoleon en de nieuwe toekomstige jachthaven aan het Vuurtorendok, zal al in 2020 opgenomen worden in onze ruwbouwplanning”, zegt Versluys. “Er lopen ook onderhandelingen met geïnteresseerden om op de site een handelszaak te openen.”