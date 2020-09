Versluys Groep gooit zich nu ook op logistiek vastgoed en heeft exclusief contract met de luchthaven: “Extra jobs voor de regio” Leen Belpaeme

11 september 2020

10u23 1 Oostende Versluys Groep heeft een overeenkomst tot exclusieve samenwerking getekend voor het ontwikkelen van bepaalde delen van de luchthaven in Oostende. De focus ligt op een uitbreiding van 45.000 vierkante meter logistieke gebouwen. Met deze overeenkomst wil Versluys, naast zijn residentiële vastgoedtak, op termijn ook een rol spelen als logistieke vastgoedspeler.

Versluys Groep heeft een 80-tal vaste werknemers in dienst en werkt dagelijks samen met een 300-tal mensen via onderaanneming. Met meer dan 775 residentiële gebouwen is Versluys Groep sinds 1908 een grote speler in de regio.

Extra vacatures

De bouwgroep richt zijn pijlen nu ook op een nieuwe vastgoedsector. “Wij merken dat de vastgoedsector grotendeels versterkt uit deze coronacrisis komt", zegt CEO Bart Versluys. Naast de boomende residentiële markt is door de sterk groeiende onlineverkoop ook de vraag naar logistiek vastgoed amper nog bij te houden. De overeenkomst die we gesloten hebben met de luchthaven van Oostende, geeft ons de opportuniteit om de komende jaren ook in dit snel groeiend marktsegment uit te groeien tot een toonaangevende speler. Hoogwaardige logistieke magazijnen rond luchthavens zijn immers uitermate gegeerd. Voor Versluys Groep is deze overeenkomst met de luchthaven zonder twijfel een belangrijke ‘milestone’. De oprichting van Versluys Logistics zal gepaard gaan met een reeks bijkomende vacatures.”

Dit is een opportuniteit om de luchthaven van Oostende uit te bouwen als belangrijke logistieke draaischijf voor Vlaanderen, met ideale ligging tussen Noord-Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

De luchthaven van Oostende wil deze kans aangrijpen om uit te groeien tot een moderne logistieke ‘cargo hub’. Ze wil tegen 2030 100.000 ton afhandelen. In 2019 stond de teller op 24.757 ton. Dit jaar ging het eind augustus evenwel al om 35.805 ton. De cargocijfers zitten sinds de coronacrisis dan ook in de lift. “Dit is een opportuniteit om de luchthaven van Oostende uit te bouwen als belangrijke logistieke draaischijf voor Vlaanderen, met ideale ligging tussen Noord-Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk", stelt CEO Marcel Buelens.

Veel vraag door coronacrisis

“Het is onze ambitie en visie om samen met de havens van Oostende en Zeebrugge de regio uit te bouwen als logistieke draaischijf met enorm potentieel wat jobcreatie betreft voor de jonge mensen. Door de coronacrisis is er heel veel vraag naar ‘air cargo’-capaciteit en deze vraag kunnen wij samen invullen. Wij hebben hier veel mogelijkheden om binnen het kader van onze milieuvergunning de groei van de luchthaven te bestendigen”, vult CEO Marcel Buelens aan.

De stad Oostende is blij met de extra werkgelegenheid die de samenwerking teweegbrengt. “De werkgelegenheid die het bedrijf hiermee voor laaggeschoolde mensen schept, juichen we zeker toe. Samen maken we van onze luchthaven een logistiek knooppunt voor bedrijven uit de hele wereld, een extra troef voor Oostende”, zeggen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).