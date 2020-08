Verschillende verdachten van inbraak in Filou Beach opgepakt Mathias Mariën

25 augustus 2020

13u46 0 Oostende Pop-upcafé Filou Beach in Oostende is vorige week het slachtoffer geworden van een zware inbraak. De politie kon maandag verschillende verdachten arresteren.

De daders sloegen vorige woensdagnacht hun slag en namen volgens de uitbater alle tijd om rond te kijken. Op camerabeelden is te zien hoe ze zelfs iets eten. Uiteindelijk ging het groepje van een vijftal mensen aan de haal met de volledige kluis mét inhoud en heel wat champagne en sterke drank. De buit liep in de duizenden euro’s. Maandag kon de politie enkele verdachten oppakken. “Of we ons geld zullen terugzien, betwijfel ik”, zegt de uitbater.