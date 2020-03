Verschillende openbare werken tijdelijk stilgelegd Timmy Van Assche

22 maart 2020

12u29 0 Oostende Het coronavirus legt het openbare leven steeds meer lam. Nu worden in Oostende enkele openbare werken stilgelegd.

Een aantal bedrijven die voor de stad wegwerkzaamheden uitvoeren, passen hun werking aan nu er strengere maatregelen gelden. “Hierdoor vallen noodgewongen een aantal wegwerkzaamheden stil. Niet-dringende interventies waarbij mensen met elkaar in contact komen, kunnen op dit moment niet plaatsvinden”, laat het kabinet van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten. “Concreet gaat het over de (geplande) werken aan de Adolf Buylstraat, Albert I-promenade, Grintweg, Victorialaan en Jozef II-straat. Dit is erg jammer, maar de volksgezondheid primeert vandaag.” Voor verschillende werven was dinsdag 17 maart tot nader order de laatste werkdag. “Waar mogelijk werden de putten voorlopig hersteld. Alle putten herstellen is momenteel niet mogelijk. De technische ploegen hebben de werven zo veilig mogelijk achtergelaten, door materiaal te verzamelen en de werven af te bakenen met hekkens.”