Verrassing voor Lynn Van Royen bij start van Filmfestival Oostende (en het is niet de hond) Leen Belpaeme

06 september 2019

19u18 1 Oostende Voor de start van het Filmfestival Oostende krijgen de master van het festival en de cast van de openingsfilm traditioneel een ster op de zeedijk van Oostende. Dit jaar is die eer voor Lynn Van Royen en de cast van The Best of Dorien B.

Directeur Peter Craeymeersch had nog een verrassing voorzien voor de master. Regisseur Dries Vos van De Dag had een lofrede voorbereid. Vooraleer Vos tevoorschijn kwam, was er eerst nog hilariteit, toen een hond onverwachts een kijkje kwam nemen. “We vonden het leuk om voor een verrassing te zorgen. Graag laten we de lofuiting over aan iemand met wie je nauw hebt samengewerkt en nee het is niet die hond”, lacht Craeymeersch. “Is het een teefje? Anders mag ze blijven (het thema is dit jaar dan ook leading ladies, nvdr).”

‘Actie’

Dries Vos prees de actrice de actrice uiteindelijk voor haar bescheidenheid en haar talent. “Lynn weet heel goed waar ze mee bezig is. Zo weet ze bijvoorbeeld als geen ander dat ze pas mag beginnen spreken als er “actie” is geroepen, dat is alleen de grote gegeven. Het is zo iemand die je als regisseur blindelings het vertrouwen kan geven op de set, omdat je weet dat ze vooraf aan alles heeft gedacht. Je hoeft haar amper te regisseren. Ik kan variaties vragen op haar spel, maar uiteindelijk blijken de eerste takes toch de beste. Het wonderlijke aan Lynn als actrice is ook dat ze amper tekst nodig heeft. In de scènes die ik met haar mocht draaien zegt ze amper iets, dat is misschien ook maar beter, ze komt tenslotte uit Aalst. Ze kijkt of werpt een blik en in haar ogen zie je alles wat je moet zien. Daar schuilt een hele wereld achter van verschillende uitersten. Ik raad iedereen hier aan vanavond om dat eens te proberen.”