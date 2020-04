Verpleegkundige AZ Damiaan op Facebook: “Blijf in jullie kot, zo kunnen wij deze zomer misschien ook eens genieten” Leen Belpaeme

13 april 2020

14u18 4 Oostende Een verpleegkundige van het AZ Damiaan trok op Facebook fel van leer, nadat hij afgelopen weekend opving dat heel wat mensen de coronamaatregelen aan hun laars lapten.

De medewerker die op de Covid-afdeling werkt, kan die lakse houding duidelijk niet appreciëren. “Eigenlijk schrijf ik hier niet veel hier op Facebook, maar het volgende moet toch even van mijn hart. Als verpleegkundige op de Covid-afdeling kom ik dagelijks in contact met besmette patiënten. We werken in warme beschermingsmateriaal, onze handen liggen open van de ontsmettingsalcohol,....Ook voor ons is het mooi weer en ook ik zou liever op een terrasje zitten. Maar samen met de collega’s proberen we de beste zorg te bieden voor de patiënten om het voor hen wat draaglijker te maken. Ik erger mij dan ook mateloos als ik lees hoeveel mensen laks omgaan met de vooropgestelde maatregelen. Elke avond handgeklap voor “de helden” maar de volgende dag massaal alle regels overtreden....hoe schijnheilig is dit? Dus blijf in jullie kot, zo kunnen wij misschien in de zomer ook op een terrasje genieten van een welverdiend glaasje.”

Dalende trend

Het aantal gehospitaliseerde patiënten in het ziekenhuis daalt tot 41 opgenomen patiënten, maar het ziekenhuis roept op om voorzichtig te blijven. “We blijven herhalen dat er nu geen voorbarige conclusies mogen getrokken worden en we roepen op om de maatregelen te blijven opvolgen. We tellen globaal dan wel minder gehospitaliseerde coronapositieve patiënten maar de druk op onze dienst Intensieve zorgen blijft hoog, met 9 patiënten waarvan er 5 beademd worden”, zegt Kevin Mollet, Stafmedewerker PR & Communicatie.