Veroordeelde ronselaar van Syriëstrijders wordt vrijgesproken voor vervalst paspoort Siebe De Voogt

17 maart 2020

14u09 0 Oostende Een 30-jarige Tsjetsjeen, die drie jaar geleden bij verstek vijf jaar cel kreeg voor het Een 30-jarige Tsjetsjeen, die drie jaar geleden bij verstek vijf jaar cel kreeg voor het ronselen van Syriëstrijders , is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor het gebruiken van een vals paspoort. Volgens het parket probeerde A.A. op die manier nochtans verblijfsrecht te krijgen in België.

De feiten kwamen aan het licht toen de Tsjetsjeen in 2017 opgepakt werd in Duitsland. De man bleek een vals Tsjechisch paspoort op zak te hebben. Op 23 december 2016 was hij bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat hij deel uitmaakte van een groepering in Oostende die Syriëstrijders ronselde. A.A. werd uitgeleverd aan België om zijn straf uit te zitten en werd bij z’n aankomst meteen het voorwerp van een onderzoek door de dienst Vreemdelingenzaken. “Zij wilden onderzoeken of hij verblijfsrecht zou krijgen”, aldus de procureur. “De beklaagde misbruikte een Tsjechische identiteit in de hoop om als Tsjechisch burger in Europa te kunnen leven. Met het paspoort had hij ook al in Duitsland gewerkt.”

A.A. viel volgens het parket echter snel door de mand. Het bewuste paspoort stond immers internationaal als verloren geseind. Het openbaar ministerie vorderde voor de Tsjetsjeen een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar. De rechter achtte zijn schuld dinsdagmorgen echter niet bewezen. “Uit niets blijkt dat de beklaagde gebruik maakte van het vervalste paspoort”, stelde hij. “Nergens blijkt ook dat hij ooit verwees naar dat stuk of een valse naam opgaf.”