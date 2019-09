Veroordeelde ramkraker vrijgesproken, nadat bende zijn identiteit misbruikte Siebe De Voogt

12 september 2019

13u54 0 Oostende De Brugse strafrechter heeft een Roemeen vrijgesproken, nadat hij vorig jaar nog vijf jaar cel kreeg voor liefst zeven ramkraken in Oost- en West-Vlaanderen. De bende ramkrakers misbruikte de identiteit van R.R., die uiteindelijk een kleine drie maanden onterecht in de gevangenis zat.

R.R. kwam op 5 augustus voor de rechter in Brugge. Hij tekende er verzet aan tegen de 5 jaar cel die hij op 12 april vorig jaar bij verstek kreeg voor zeven ramkraken in Oost- en West-Vlaanderen. “Ik heb niets te maken met deze feiten”, verklaarde hij plots op de zitting. “Mijn identiteit werd door die bende ramkrakers gestolen.” Op 14 juli 2014 pleegden de bende onder meer een ramkraak op de Mediamarkt in Roeselare. Buit: 300.000 euro aan smartphones en tablets. Op 9 november 2014 sloegen ze toe in de Dreamland van Oostende. Ook bij de andere feiten in Waregem, Kuurne, Doornik, Waterloo en Deinze werden voor tienduizenden euro’s aan kledij en elektronica gestolen.

Vrijspraak

R.R. was volgens de speurders één van de ramkrakers. Hij ging zich deze zomer na zijn veroordeling zélf aangeven bij de Brugse politie, maar ontkende met klem. De rechter stelde de verzetszaak uit om na te gaan of het verhaal van de Roemeen klopte. Volgens het parket verklaarde één van de bendeleden inderdaad dat de identiteit van R.R. misbruikt werd door één van zijn kompanen. Ook de persoon die te zien was op camerabeelden van de feiten, bleek maar weinig gelijkenissen te vertonen met de man. Vorige week liet de rechtbank de Roemeen al vrijkomen uit de gevangenis en donderdagmorgen werd hij ook effectief vrijgesproken.