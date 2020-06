Veroordeelde gynaecologe trekt naar hof van cassatie Cedric Matthys

08 juni 2020

15u22 0 Oostende V.D. trekt naar het hof van cassatie. Eind mei werd de 54-jarige gynaecologe uit Oudenburg V.D. trekt naar het hof van cassatie. Eind mei werd de 54-jarige gynaecologe uit Oudenburg in beroep schuldig bevonden aan onopzettelijke doding. Volgens de rechtbank maakte de dame tijdens een bevalling een beroepsfout waardoor de baby overleed.

Na bijna tien jaar procederen leek de strijd van Stijn Desomer en Marta G. eind mei voorbij. V.D., een 54-jarige gynaecologe uit Oudenburg, werd in beroep schuldig bevonden aan de dood van hun zoon Nils. Ze was het koppel een schadevergoeding van 32.334 euro verschuldigd, maar kreeg geen celstraf.

V.D. hoopt nu dat het arrest van het Gentse hof van beroep alsnog wordt verbroken. Het Oostendse Henri Serruysziekenhuis, waar de gynaecologe nog aan het werk is, laat weten dat de dame naar het hof van cassatie trekt. Deze rechtbank kijkt niet of de dame al dan niet schuldig was, maar gaat na of alle regels correct gevolgd zijn. Als het Hof van Cassatie bijvoorbeeld een procedurefout ontdekt, kan het de zaak terugsturen naar een ander Hof van Beroep en begint het proces volledig opnieuw. De ouders van Nils betreuren de beslissing van V.D. Ze waren niet op de hoogte van de beslissing.