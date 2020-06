Veroordeelde gynaecologe trekt naar hof van cassatie: “Waarom wil ze haar fout niet inzien?” Cedric Matthys

08 juni 2020

15u22 1 Oostende V.D. trekt naar het hof van cassatie. Eind mei werd de 54-jarige gynaecologe uit Oudenburg in beroep schuldig bevonden aan onopzettelijke doding. Volgens de rechtbank maakte de dame tijdens een bevalling een beroepsfout waardoor de baby overleed. De ouders van het kind reageren misnoegd: “Ze wil grof geld blijven verdienen als gynaecologe.”

Na bijna tien jaar procederen leek de strijd van de ouders van Nils eind mei voorbij. V.D., een 54-jarige gynaecologe uit Oudenburg, werd in beroep schuldig bevonden aan onopzettelijke doding. Net als in eerste aanleg kwamen de rechters tot de conclusie dat D. een onomstotelijke beroepsfout maakte. In het Oostendse Henri Serruysziekenhuis in Oostende spoot ze oxytocine, een hormoon dat de bevalling versnelt, rechtstreeks in een spier van de mama. Dat terwijl de bijsluiter van het medicijn duidelijk stelt dat oxytocine enkel in de ader mag ingespoten worden.

32.334 euro

V.D. houdt echter nog steeds vol dat ze geen fout maakte. In beroep werd de dame veroordeeld tot een schadevergoeding van 32.334 euro, maar een celstraf kreeg ze niet. Volgens het Gentse hof van beroep sleepte de procedure te lang aan. Ze verklaarden de dame daarom “eenvoudig schuldig”. V.D. hoopt nu echter dat die uitspraak naar de prullenmand wordt verwezen. Ze spant een procedure aan bij hof van cassatie. Die rechtbank kijkt niet of de dame al dan niet schuldig was, maar gaat na of alle regels correct gevolgd zijn. Als het Hof van Cassatie bijvoorbeeld een procedurefout ontdekt, kan het de zaak terugsturen naar een ander Hof van Beroep en begint het proces volledig opnieuw.

Grof geld

“We zijn opnieuw vertrokken voor enkele jaren", laten de ouders van Nils weten. Ze werden niet op de hoogte gebracht van deze nieuwe omwenteling in het dossier, wat ze erg betreuren. “Al tien jaar probeert D. tijd te rekken", klinkt het. “Telkens komt ze met alternatieve verklaringen voor het overlijden van Nils op de proppen. Zelfs na twee expertises van telkens 3 gerechtsexperten wil ze haar fout niet inzien. Ze weet zeer goed dat zij verantwoordelijk is, maar toch kiest ze ervoor om cassatie aan te tekenen. Zo kan ze nog enkele jaren grof geld verdienen als hoofd gynaecologie van het ziekenhuis. Het zou haar sieren mocht ze eindelijk haar verantwoordelijkheid opnemen, maar dat is duidelijk te veel gevraagd.” Het Henri Serruysziekenhuis wenste niet te reageren zolang de procedure loopt.