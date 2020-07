Vernieuwde James Ensorhuis mikt op minstens 50.000 bezoekers per jaar: “Ensor krijgt nu eindelijk de plek die hij verdient” Timmy Van Assche

13 juli 2020

18u45 0 Oostende Op de hoek van de Vlaanderenstraat en Van Iseghemlaan is het vernieuwde James Ensorhuis open voor het grote publiek. Je kan er een aantal unieke werken bewonderen, al staan vooral de leefwereld en denkwijze van de de kunstschilder centraal. En ja, ook de salons in het oude woonhuis zijn voor iedereen toegankelijk. De opening liep door de coronacrisis weliswaar vertraging op, maar nu krijgt Ensor in zijn geboortestad de verdiende erkenning.

Al in 2015 stelde het stadsbestuur een strategische nota op waarbij de beleving rond James Ensor als belangrijke toeristische troef wordt uitgespeeld. In 2016 dan keurde de Vlaamse een toelage goed van maar liefst 1,8 miljoen euro voor de inrichting van een nieuw belevingscentrum. Uiteindelijk zou ook de provincie West-Vlaanderen 125.000 euro investeren in het grootschalige project dat finaal 3,6 miljoen euro kost. De eerste steenlegging greep aan in november vorig jaar en nu mag het grote publiek eindelijk snoepen van een uitstekend en breed uitgewerkt interactief belevingscentrum. Het vernieuwde James Ensorhuis omhelst eigenlijk drie panden: de oude woning van Ensor, het hoekpand waar vroeger een reisbureau gevestigd was en nog een stuk van een achterliggend gebouw. De hele attractie is rolstoelvriendelijk.

Inhoud

Elke belevingsruimte is toegespitst op een apart thema. Zo is er een salon dat Ensor plaats in Oostende en de rest van de wereld. Op een interactieve kaart kan je zien waar zijn absolute meesterwerken zich op vandaag bevinden. Andere ruimtes focussen op zijn denkwijze en kritiek. Je ziet er bijvoorbeeld authentieke maskers en kan er luisteren naar een interview dat Ensor gaf aan de nationale radio in zowel het Nederlands als Oostends. Nog een leuk item: een maquette op schaal, waar de schilder zijn wereldberoemde ‘Intocht van Christus te Brussel’ maakte. Nostalgici, wanhoop niet. De twee bekende salons in de oude woning schitteren als weleer met een prominente rol voor de piano’s en poppen.

Interactief

De toevoeging van het interactieve gedeelte geeft bezoekers extra inzicht in de complexe leefwereld van Ensor. Zo kun je het kunstwerk ‘De baden van Oostende’ tot leven wekken op een interactieve wand. De kleinste bezoekers kunnen met technologie zelf een schilderij van Ensor afwerken in één minuut. En met ‘3D viewers’ ontdek je hoe de omliggende straten eruit zagen in de periode van de belle époque. Naast de klassieke audiotour is er ook een familiebeurt waarbij August ‘Gust’ Van Yper, de kamerknecht van Ensor, je meeneemt op avontuur met grappige anekdotes en doe-opdrachten.

Kunst zelf

Uiteraard, de kunst van de meesterschilder ontbreekt niet. In een aparte en zwaar bewaakte exporuimte zullen wisselende tentoonstellingen gehouden worden. De eerste loopt nog tot 27 september en toont ongeveer 30 werken. Kunstkenner Xavier Tricot speelde hier - net als in het hele project - een belangrijke adviserende rol. “Voor het uithangen van de werken voldoen enkel de hoogste normen van klimaat en licht. Zo kan je hier het beroemde werk ‘De baden van Oostende’ zien, maar is het licht afgesteld op een waarde van 24 lux. De temperatuur in de ruimte zelf is steeds 20 graden. Er hangen hier werken uit verschillende collecties, waaronder vier stuks van Mu.Zee en eentje uit een privéverzameling. Die laatste, het werk ‘De zee bij paaitijd’, is toch een van de blikvangers naast ‘De daken van Oostende’.”

50.000 bezoekers

Iedereen is het erover eens dat het nieuwe bezoekerscentrum James Ensor alle eer aandoet. “De oude woning alleen voldeed al langer niet meer”, bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Ook Tricot was zichtbaar onder de indruk van het eindresultaat. “Het is echt ongelofelijk op welke knappe wijze men erin is geslaagd om James Ensor terug een plaats te geven in de stad. De hele wereld kent Ensor en zijn werken. Terwijl Van Gogh betekent voor Amsterdam, betekent Ensor voor Oostende - zonder Léon Spilliaert te vergeten”, zet Tricot de puntjes op de i. Toerisme Oostende mikt op minstens 50.000 bezoekers per jaar.

Praktisch

Tickets moeten vooraf gereserveerd worden via www.ensorstad.be, de speciaal opgerichte website om de band tussen de schilder en stad aan te stippen. Het museum is open van 10 tot 18 uur van dinsdag tot en met zondag. Op maandag kan je er in vakanties en feestdagen ook terecht. Een ticket voor volwassenen kost 10 euro op dinsdag tot en met donderdag, op vrijdag en in het weekend betaal je 12 euro.