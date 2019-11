Vernieuwde Delhaize Sea’rena opent de deuren Timmy Van Assche

14 november 2019

09u29 2 Oostende Na een grondige renovatie is de Delhaize-supermarkt Sea’rena klaar om haar klanten opnieuw te ontvangen. “De renovatie van winkel was een huzarenstuk aangezien de winkel in slechts drie weken van top tot teen werd gerenoveerd”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

In de nieuwe Delhaizesupermarkt Searena staan de klant en beleving meer dan ooit centraal. “Om de dagelijkse boodschappen gemakkelijk, aangenaam en ontspannend te maken, heeft Delhaize alle registers opengetrokken in supermarkt Searena. Licht, ruimte, inspiratie via een uitgebreid assortiment van kwaliteitsvolle en gezonde producten, service en winkelcomfort zijn de kernwoorden van de nieuwe Delhaize-supermarkt”, zegt Nancy Schrans, directeur van supermarkt Sea’rena. “Blikvangers zijn een intuïtiever winkelparcours, nieuwe assortimenten en diensten, herbruikbare katoenen zakken voor de afdelingen fruit, groenten en bakkerij, dagelijks verse sushi en een ‘kids corner’ met koffiehoek.” Delhaize lanceert ook een zone waar kant-en-klare schotels gepresenteerd worden. Dit concept krijgt een plaats aan de ingang van de winkel, in de buurt van de traditionele kassa’s en de self-scan, wat handig is voor klanten die hun tijd in de winkel willen beperken.

Misschien herinner je je nog de stormloop tijdens de uitverkoop van de winkel, net geen maand geleden. “De renovatie van het filiaal is een waar huzarenstuk. In amper drie weken tijd werd het volledige pand gerenoveerd”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Het uitgangspunt is de behoefte van de klant. Die kan nu op een eenvoudige manier kiezen voor een kort winkelparcours voor kleinere convenience- aankopen of voor een intuïtiever winkelparcours voor de meer uitgebreide boodschappen.”

De winkel in de Northlaan 13 is open van maandag tot zaterdag van 8 tot 20 uur en op vrijdag tot 21 uur. Er werken 47 personeelsleden.