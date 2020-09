Vernieuwd loopparcours geopend in het Maria-Hendrikapark Leen Belpaeme

29 september 2020

09u01 0 Oostende Er is een vernieuwde loopomloop in het Maria-Hendrikapark. Met de vernieuwde omloop wil Stad Oostende de vele Oostendse joggers en lopers een plek geven waar ze zich volop kunnen uitleven. “Elke wijk moet zo’n parcours krijgen.”

“Sinds het begin van de coronacrisis zijn zo’n 15 loopwedstrijden weggevallen. Stad Oostende wil daarom inzetten op het individueel en ‘bubbel’-lopen, ons doel is om in elk van de acht wijken van Oostende een dergelijk bewegwijzerd parcours aan te brengen”, vertelt schepen voor Sport Bart Plasschaert (CD&V). De reeds bestaande piste kreeg een grondige upgrade en betere bewegwijzering. De paaltjes werden gefinancierd door Sport Vlaanderen en de installatie gebeurde door Stad Oostende, dat ook zal instaan voor het onderhoud. De loopomloop van 5,2 kilometer begint bij de startzuil aan het Spiegelmeer en bestaat voor 72 procent uit onverharde paden die zich volledig binnen de uitgestrekte groene stadslong situeren. Naast afstandsbordjes om de halve kilometer is er ook een intervalzone van 1 kilometer aangeduid met bordjes om de 100 meter waar lopers versnellingen kunnen afwisselen met rustig lopen. Het nieuwe loopparcours werd officieel ingelopen door Joggingteam De Olifant, in aanwezigheid van Schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert en van Ann De Bruycker, Provinciaal coördinator bij Sport Vlaanderen.