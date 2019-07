Vermiste jongen (8) na urenlange zoektocht ongedeerd teruggevonden: in slaap gevallen op het strand Bart Boterman

24 juli 2019

17u48 158 Oostende De grootschalige zoekactie op het strand van Oostende naar een jongen uit Luik heeft succes opgeleverd. Dat bevestigt burgemeester Bart Tommelein. Het kind werd gevonden op 2,4 kilometer van de plaats waar hij het laatst gezien werd, op het strand van Mariakerke. Hij lag naar verluidt te slapen tussen de strandgangers.

De jongen uit Luik was op vakantie met zijn ouders en werd al sinds 14.30 uur niet meer gezien. Politie en strandredders hadden al twee uur vruchteloos gezocht, toen er uiteindelijk een grootscheepse zoekactie op poten werd gezet.



“Sinds 16.30 uur is opgeschaald en werd de procedure drenkeling ingezet. Ook de brandweer, de NH90-reddingshelikopter en schepen van de scheepvaartpolitie en VLOOT helpen nu mee zoeken. Op de zeedijk, ter hoogte van het Nieuwe Strand, is een commandopost opgericht waar de diensten met elkaar communiceren”, duidde commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende eerder op de dag.



Verschillende reacties op sociale media deden tijdens de zoekactie uitschijnen dat het jongetje inmiddels werd gevonden, maar dat bleek eerst niet te kloppen. “Intussentijd zijn nog vier andere meldingen van verloren gelopen kinderen binnengekomen. Die zijn inmiddels opgelost. Maar het achtjarig jongetje uit Luik is nog steeds niet gevonden. Er wordt met man en macht gezocht. We zijn momenteel ook nog op zoek naar een vermiste bejaarde vrouw”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken.

Rond 20 uur werd bekend dat de jongen ongedeerd werd teruggevonden. Hij had blijkbaar enkele kilometers afgelegd en werd gevonden op het strand van Mariakerke.