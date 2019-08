Vermist kind (5) wordt twee kilometer verder op strand teruggevonden: “Emotionele hereniging met ouders” Bart Boterman

24 augustus 2019

20u51 28 Oostende Op het strand van Oostende zijn volgens de strandredders zaterdag 24 kinderen verloren gelopen. Telkens kwam er een zoekactie aan te pas en werden alle kinderen herenigd met de ouders. In Mariakerke is in de vooravond wel twee uur lang gezocht naar een kindje van vijf jaar dat vermist was.

Het was opnieuw over de koppen lopen op het Oostendse strand. 24 keer stapten ongeruste ouders naar de strandredders omdat ze hun eigen kinderen niet meer terugvonden in de massa. De strandredders slaagden erin om de kinderen snel te verenigen met hun ouders, op basis van beschrijvingen die de redders aan elkaar doorgaven via de walkie talkies. Een kind van vijf bleef echter erg lang spoorloos.

“De ouders verwittigden ons rond 16.45 uur ter hoogte van Mariakerke. Na lang vruchteloos uitkijken, samen met de politie, besloten we op te schalen en de procedure drenkeling in te zetten. Daarbij worden alle hulpdiensten worden opgeroepen voor een zoekactie. Maar net op dat moment, rond 18.45 uur, werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij liep op het strand ter hoogte van Raversijde, zeker twee kilometer verder”, aldus hoofdredder Jonathan De Vos. Het jongetje was de weg volledig kwijt geraakt en de getijden deden daar geen goed aan. Er volgde een emotionele hereniging.

In de maand juli liepen in Oostende in totaal 154 kinderen verloren. Over de hele Belgische kust waren dat er 560.