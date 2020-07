Vermeende mensensmokkelaar blijft vast na onderschept transport met opblaasbare bootjes, buitenboordmotoren en brandstof Siebe De Voogt

07 juli 2020

15u41 0 Oostende De Brugse raadkamer heeft de aanhouding verlengd van een vermeende mensensmokkelaar die eind april samen met vijf anderen werd opgepakt in Oostende. Ze zaten aan boord van drie voertuigen, waarin opblaasbare boten en buitenboordmotoren werden teruggevonden.

De bal ging aan het rollen, toen een alerte burger in de nacht van 22 op 23 april melding maakte van verdachte handelingen in de Ringlaan in Ootende. De melder sprak over meerdere personen die zich rond een drietal voertuigen verzameld hadden, waarop de politie besloot om meteen patrouilles ter plaatse te sturen.

De agenten konden een Peugeot onderscheppen met twee inzittenden. Een Mercedes sloeg op de vlucht, maar kon even verderop aan de Kennedyrotonde tegengehouden worden. Aan boord bevonden zich twee Irakezen. Nóg twee mannen vluchtten te voet weg en konden gelinkt worden aan een Volkswagen Touran die in de Ringlaan geparkeerd stond.

Naast Irakezen bevonden zich onder de verdachten ook twee Iraniërs, een Pakistaan en een Afghaan. Twee van hen beweerden minderjarig te zijn, maar een botscan wees het tegendeel uit. Aan boord van de drie voertuigen troffen de speurders twee opblaasbare boten aan, twee buitenboordmotoren, een benzinetank en gereedschap. De zes verdachten werden dan ook aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdagmorgen verlengde de raadkamer de aanhouding van één van hen met twee maanden. De anderen verschenen eerder al voor de raadkamer.