Vermeende cannabisdealer rijdt met fiets in op politie Siebe De Voogt

23 januari 2020

15u01 0 Oostende Twee jonge Oostendenaars riskeren celstraffen tot 18 maanden voor de verkoop van cannabis. S.T. (20) reed net voor z’n arrestatie met z’n fiets in op de politie. Net als zijn 21-jarige medebeklaagde R.C. betwist hij een dealer te zijn.

De politie van Oostende hield op 18 mei vorig jaar een controle tegen de overlast van jongeren op het Vlaams Plein. Bij hun aankomst zagen ze S.T. op een bankje zitten met een zwarte sporttas naast zich. Toen de agenten hem even later wilden controleren, nam de jongeman de vlucht met z'n fiets. De politie zette de achtervolging in en kon hem even verderop klemrijden. S.T. liet zich echter niet zomaar inrekenen en reed volgens het openbaar ministerie met z’n fiets in op een inspecteur. Die kwam daardoor ten val. Uiteindelijk kon de jonge Oostendenaar toch in de boeien geslagen worden. Hij had bijna 200 gram cannabis op zak, 3.800 euro cash geld en een plooimes.

Tijdens dezelfde controle zag de politie hoe R.C. zich vreemd gedroeg. Ook hij werd staande gehouden en had in z'n rugzak bijna 500 gram cannabis zitten. Volgens het openbaar ministerie verkochten de jongemannen drugs, maar die ontkennen dat met klem. S.T. hangt 15 maanden cel boven het hoofd. Voor R.C. werd 18 maanden gevangenisstraf gevorderd. “Nergens in het dossier zit bewijs dat mijn cliënt verkocht”, pleitte Kris Vincke, de advocaat van S.T., die om een straf met uitstel vroeg. “Die 3.800 euro verdiende hij in de horeca en wilde hij niet thuis bewaren, omdat daar al eens iets durfde te verdwijnen.” R.C. gaf toe dat hij de halve kilo cannabis die hij op zak had éénmalig moest afleveren. “Hij moest nog een schuld aflossen bij zijn dealer”, aldus meester Stijn Leliaert. “Mijn cliënt is zelf echter geen dealer. Hij wil graag een werkstraf uitvoeren.” Uitspraak op 27 februari.