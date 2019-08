Vermeend slachtoffer van uitbuiting blijft in de cel na steekpartij Siebe De Voogt

27 augustus 2019

15u05 1 Oostende Een 26-jarige man uit Pakistan blijft een maand langer in de cel voor een poging tot doodslag deze zomer op een 37-jarige landgenoot in Oostende. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Het gerecht onderzoekt of de verdachte, zoals hij beweert, uitgebuit werd door het slachtoffer.

De steekpartij vond op maandagavond 22 juli plaats ter hoogte van Upstairs Hotel, vlakbij de Zeedijk in Oostende. De oudste man kreeg het aan de stok met een jongere landgenoot. Die laatste stak het slachtoffer uiteindelijk neer met een mes. De dertiger werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar was snel buiten levensgevaar. De dader kon een dag later aan zijn appartement in Anderlecht gevat worden. Volgens de verdediging was de vader van de man een zakenpartner van het slachtoffer. Die zou z’n mensen uitbuiten, nam de avond van de feiten ook de gsm van de latere dader af en zou hem nadien ook bedreigd hebben met een wapenstok. “Dat wapen werd intussen bij een huiszoeking teruggevonden”, zegt Patrick Bernard Martens, de advocaat van de verdachte. “We zijn blij dat het gerecht ook de versie van mijn cliënt onderzoekt.”