Verlichting niet in orde van 6 van de 244 gecontroleerde fietsers Bart Boterman

03 december 2019

17u34 0 Oostende De politie van Oostende hield woensdagmorgen tussen 7.30 uur en 8.30 uur verkeerscontroles in de Slijkensesteenweg. De controle was gericht op fietsers en hun verlichting.

Ter hoogte van het depot van De Lijn werden 244 fietsers gecontroleerd door de aanwezige patrouilles. Zes fietsers, onder wie enkele minderjarigen, bleken niet in orde te zijn met hun verlichting. Allen kregen een proces-verbaal of een brief aan de ouders.