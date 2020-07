Verlengd weekend kent rustige start, ruim 23.000 reservaties voor Oostendse centrumstranden Timmy Van Assche

19u12 0 Oostende Het verlengde weekend is officieel van start gegaan. Van grote drukte is nog geen sprake, die wordt pas echt voor zaterdag en zondag verwacht. Het aantal aanmeldingen voor de drie Oostendse centrumstranden gaat gestaag omhoog en heeft de kaap van 25.000 reservaties in zicht.

Geen grote verkeershinder, geen overrompeling voor wie de kustgemeenten wil binnenrijden. Het startschot voor het lang weekend verliep dus ordentelijk en rustig. Op de stranden was er meer dan voldoende plaats om je handdoek uit te gooien, ook voor een plekje op een zonnige terras moest je niet drummen.

Zaterdag en zondag zou het wel eens veel drukker kunnen worden. Oostende speelde op die voorspelling in door het aanmeldingssysteem in te voeren voor drie stranden tussen zaterdag 18 en woensdag 22 juli. Intussen noteerde Toerisme Oostende 23.300 reservaties voor een plekje op het strand tussen de Venetiaanse Gaanderijen en het Zeeheldenplein in die periode. Voor zaterdag gaat het om 8.000 aanmeldingen, voor zondag om 6.000 reservaties. Per dag is er ruimte voor 15.000 strandgasten. Reserveren kan via 0800/62.167 of bij Toerisme Oostende op het Monacoplein 2. Meer info: www.visitoostende.be.