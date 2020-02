Verleider Matthieu uit Temptation Island blikt terug op zijn deelname. “Ik heb niets gedaan waar ik niet achter sta” Leen BELPAEME

20 februari 2020

11u44 1 Oostende Oostendenaar Matthieu Hubrouck is binnenkort te zien in Temptation Island. De Oostendse vrijgezel is tevreden over zijn avontuur. “Ik heb er ook mooie vriendschappen aan overgehouden.”

Er kwamen heel wat reacties toen eerder deze week bekend werd gemaakt welke verleiders dit seizoen aantreden in Temptation Island. Dat heeft ook Matthieu zelf gemerkt. Slechts een beperkt aantal mensen wisten dat hij had deelgenomen aan het populaire programma. “Doordat de belangrijkste mensen in mijn leven het wisten was het niet zo moeilijk om het te verzwijgen. Ik krijg nu wel heel veel positieve reacties en veel mensen vragen wel eens door wat er allemaal gebeurd is, maar ik zal nog niets verklappen”, vertelt de Oostendenaar. Hij werkt bij CNH Industrial in Zedelgem als monteur. “In mijn vrije tijd speel ik provinciaal voetbal bij Oudenburg. Ik ga twee keer in de week trainen en op zondag is er wedstrijd.” Drie dagen per week vind je Matthieu in de fitness. “Ik doe dat al drie jaar. Ik stel een doel op voor mezelf en ik wil dat dan ook bereiken. Ik sta altijd open voor nieuwe uitdagingen.” Dat was ook de reden waarom hij toezegde om deel te nemen Temptation Island. “Ik wou het wel graag doen, maar ik heb toch eerst eens gepolst bij enkele vrienden wat ze ervan vonden. Het paste wel perfect bij mij, ik maak graag plezier.” De Oostendenaar gaat ook graag uit. “Ik doe dat niet zo vaak in Oostende zelf. Ik vind het hier niet zo leuk. Met mijn vrienden trekken we meestal naar Antwerpen of Brussel met een busje.”

Hij is tevreden over zijn deelname aan het programma. “Het was een leuke ervaring en ik zou zeker opnieuw doen. Het is leuk meegenomen als je dat kan meemaken. Ik heb er ook mooie vriendschappen aan overgehouden.” Ook voor Matthieu worden de uitzendingen een verrassing. “Ik heb nog niets gezien. Ik zit er alvast niet mee in want ik heb niets gedaan waar ik niet achter sta.” Of hij zijn rol als verleider voluit heeft kunnen spelen mag de Oostendenaar niet verklappen, maar hij is alvast wel een geboren verleider. “Volgens de meisjes ben ik een playboy, maar ik vind van mezelf dat ik gewoon een sociaal persoon ben. Als ik een meisje wil versieren kan ik wel mijn best daarvoor doen, maar het is niet mijn bedoeling om elk weekend iemand te versieren.” Hij heeft wel een tactiek. “Wat ik doe is goede vrienden worden en proberen vertrouwen te winnen. Dan kan het gevaarlijk worden als je dicht bij elkaar komt.”

De Oostendenaar is nog vrijgezel. “Ik heb wel al enkele relaties gehad, maar die hebben niet lang geduurd. Ik wil me nog niet binden op mijn leeftijd.”

Temptation Island, vanaf 28 februari, elke vrijdag om 20u35 op VIJF