Verkeershinder door ongeval tussen vrachtwagen en auto op Kennedyrotonde Bart Boterman Timmy Van Assche

06 november 2019

12u44 0 Oostende Op de Kennedyrotonde in Oostende is woensdagmorgen rond 11.45 uur een ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. Dat leverde enige verkeershinder op in de middagspits.

De aanrijding vond plaats aan de afslag naar de Elisabethlaan. Er vielen geen gewonden, maar er was wel enige blikschade. Een van de twee afslagvakken richting de Elisabethlaan was afgesloten en ook op de Kennedyrotonde moest het verkeer over een rijstrook. De politie deed de nodige vaststellingen en liet de personenwagen takelen.