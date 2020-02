Verkeershinder door ongeval aan kruispunt bij Kennedyrotonde BBO/TVA

06 februari 2020

22u51 0 Oostende Aan het kruispunt van de Elisabethlaan met de Gistelsesteenweg, nabij het Kennedyrondpunt, was er donderdagavond rond vanaf 21.20 uur enige verkeershinder ontstaan als gevolg van een ongeval.

Twee wagens waren er met elkaar frontaal in aanrijding gekomen. Er vielen geen gewonden, maar er was behoorlijke blikschade. De doorgang naar de Gistelsesteenweg was enige tijd versperd. De politie deed de vaststellingen en ruimde de brokstukken op. De twee wagens werden getakeld.