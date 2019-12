Verkeerscrimineel verzamelde de voorbije maanden 14 (!!) jaar cel in politierechtbank en vraagt nu mildere straf: “Ik ben niet meer van plan om te rijden” Siebe De Voogt

09 december 2019

17u08 4 Oostende Een 37-jarige Oostendenaar liep de voorbije maanden liefst 14 jaar cel op in de Brugse politierechtbank. De man tekende maandagmorgen in tien dossiers verzet aan en vraagt om een mildere straf. “Ik heb al een rijverbod tot 2035 en ben niet meer van plan om te rijden”, vertelde hij.

S.R. (37) uit Oostende trok zich de voorbij jaren niets aan van de verkeersregels. Nadat hij eerder al 27 veroordelingen opliep, verzamelde de man de voorbije maanden in tien dossiers liefst 14 jaar cel. De dertiger bleef tussen november 2017 en mei 2019 ondanks een rijverbod achter z’n stuur kruipen of legde examens niet af die hem door de politierechter waren opgelegd. Andere keren werd S.R. dan weer onder invloed van alcohol of drugs betrapt in het verkeer of reed hij onverzekerd rond. De meeste van z’n inbreuken werden in Brugge vastgesteld. Voor z’n processen daagde de man telkens niet op. Pas toen hij in september achter de tralies vloog voor andere feiten, kreeg de Oostendenaar het harde verdict te horen. Hij had liefst 14 jaar cel openstaan.

De man tekende meteen verzet aan tegen de tien vonnissen en vroeg maandagmorgen om een mildere straf. “Ik heb al rijverboden tot 2035 en ben dan echt niet meer van plan om nog m’n rijbewijs af te leggen”, verzekerde hij de rechter. Zijn advocaat Mathieu Langerock drong bij de politierechter aan om de celstraffen voor z’n cliënt te laten vallen. “Niet alle feiten werden door mijn cliënt gepleegd, al kunnen we dat niet aantonen”, pleitte hij. Uitspraak op 6 januari.