Vergeten pot op het vuur veroorzaakt brandalarm in appartementsgebouw Bart Boterman

16 juni 2020

17u21 0 Oostende De brandweer is dinsdag rond 13.40 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de Vrijhavenstraat, in de wijk Hazegras. Het brandalarm was in werking getreden en bewoners roken een brandgeur.

“Het nut van rookmelders is nog maar eens bewezen”, zegt brandweerluitenant Serge Van Cleeven. “Een bewoner van een appartement had een pot op een nog brandend fornuis laten staan en was vertrokken. De inhoud begon na verloop van tijd aan te branden. We hebben het slot uit de deur gehaald en drongen binnen in het appartement. De brand bleef uiteindelijk beperkt tot het potje op het vuur”, aldus Van Cleeven. De brandweer had het incident meteen onder controle.