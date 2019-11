Verdachte van poging diefstal met geweld in Leopoldpark aangehouden, man zou meerdere feiten hebben gepleegd Bart Boterman

29 november 2019

11u45 0 Oostende De Brugse onderzoeksrechter heeft een man aangehouden op verdenking van een poging tot diefstal met geweld in het Leopoldpark in Oostende, afgelopen woensdag ten aanzien van een 48-jarige vrouw. Iemand probeerde haar handtas weg te trekken, maar de vrouw verweerde zich waarop de man op de vlucht sloeg. Hij komt voor meerdere misdrijven in aanmerking.

De verdachte is een Algerijn die beweert minderjarig te zijn. Hij werd woensdag opgepakt toen hij op heterdaad werd betrapt bij een diefstal in het Kruidvat in Oostende. Volgens het Brugse parket komt de man in aanmerking voor de poging tot diefstal met geweld het Oostendse Leopoldpark. Daarbij raakte het 48-jarige slachtoffer lichtgewond, maar de dader droop af zonder buit. Daarnaast zou de verdachte, ook op woensdag, twee diefstallen uit voertuigen hebben gepleegd.

De man werd na zijn arrestatie onderworpen aan een botscan, waaruit volgens het parket blijkt dat hij toch meerderjarig is. Volgende dinsdag moet hij voor de raadkamer komen, waarbij zijn aanhouding al dan niet verlengd wordt.