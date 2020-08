Verdachte probeert tevergeefs binnen te breken in supermarkt Siebe De Voogt

29 augustus 2020

16u58 0 Oostende In de Stuiverstraat in Oostende probeerde een inbreker vrijdagnacht binnen te breken in een supermarkt. Hij slaagde niet in z’n opzet.

De verdachte bracht schade toe aan de toegangsdeur van de machinekamer. Hij probeerde zo de supermarkt binnen te dringen, maar slaagde daar niet in. De politie van Oostende stelde een proces-verbaal op en is een onderzoek gestart. Van de verdachte is voorlopig geen spoor.