Verdachte inbreker geeft kopstoot aan politie-inspecteur: man is enige tijd buiten strijd Siebe De Voogt

08 augustus 2019

16u40 14 Oostende In de Honoré Borgerstraat in Oostende heeft een 31-jarige Oostendenaar woensdagnacht een kopstoot uitgedeeld aan een politie-inspecteur. De man is enige tijd werkonbekwaam.

De patrouilles van de lokale politie Oostende voerden woensdagnacht controles uit naar een mogelijke inbreker die in de buurt aan het werk was. Even voor 1.30 uur werd in de Honoré Borgerstraat een 31-jarige man uit Oostende aangetroffen. Hij was duidelijk onder invloed en werd naar het politiebureau overgebracht. In de politiecombi gaf de Oostendenaar een politie-inspecteur een harde kopstoot in z’n gezicht. “De collega had medische verzorging nodig en is werkonbekwaam”, zegt commissaris Kris Allary. De politie stelde tegen de dertiger een proces-verbaal op voor slagen en verwondingen aan een gezagsdrager.