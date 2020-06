Verdachte die standbeeld Leopold II bekladde met gele verf, opgepakt door politie Bart Boterman

08 juni 2020

09u57 0 Oostende De politie heeft een verdachte opgepakt voor het bekladden van het Leopold II-monument op de Zeedijk in Oostende, aan de Drie Gapers. Dat bevestigt de lokale politie Oostende.

Vorige donderdagnacht werd nog rode verf over het standbeeld aan de Drie Gapers gegooid, vrijdagnacht gebruikten vandalen gele verf. Het standbeeld met bovenaan Koning Leopold II staat opnieuw ter discussie sinds het overlijden van George Floyd door politiegeweld in Amerika. Zondag vond een manifestatie plaats rond het standbeeld op de Zeedijk, in het kader van Black Lives Matter. Zo’n 300 deelnemers kwamen erop af en alles verliep vreedzaam. Overal in België gaan stemmen op om de standbeelden en straatnamen die verwijzen naar Leopold II te laten verwijderen.

Geschiedenis

Het stadsbestuur van Oostende wil hier niet op ingaan en wil de geschiedenis van kolonialisme eerder correct duiden. Schepen Björn Anseeuw (N-VA) is alvast niet opgezet met het vandalisme. “Een debat voer je niet door met potten verf te gooien. Voor vandalisme kan ik geen enkel begrip opbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat je de geschiedenis beter vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken belicht, in plaats van ze te herschrijven met een beeldenstorm”, aldus Anseeuw in een reactie aan onze krant op vrijdag.

De politie startte ook een onderzoek naar het vandalisme met de rode en gele verf. Zaterdag werd iemand opgepakt die ervan wordt verdacht de gele verf te hebben aangebracht, laat commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende weten. Op vraag van het parket wordt echter niet verder gecommuniceerd over de arrestatie. Het motief lijkt evenwel duidelijk.