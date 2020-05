Veilige, maar ook rustige ‘eerste schooldag’ in De Puzzel: “Te vroeg om al uren na elkaar les te geven” Timmy Van Assche

15 mei 2020

09u57 15 Oostende De eerste schooldag na de lockdown verliep rustig in GO! De Puzzel in de Oostendse wijk Meiboom. Daar werd alles tot in de puntjes voorbereid om de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar veilig te ontvangen. Hoewel er heel wat in te halen valt, werd nog niet meteen volle bak lesgegeven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij De Puzzel zorgden ze voor een veilig ontvangst van zowel de leerlingen als de kinderen van de noodopvang. Langs de straat stonden tientallen witte bordjes met daarop de boodschap om afstand te houden. Voor de zekerheid werden er groene stippen voor de ingang aangebracht waarop leerlingen in geval van drukte moeten aanschuiven. Maar van drukte was hoegenaamd geen sprake. Druppelsgewijs kwamen de leerlingen op school aan, veelal bijgestaan door mama, papa of grootouder. “We hadden ook drie aparte ingangen. Eentje voor de leerlingen van het eerste jaar en de noodopvang, een andere voor de kinderen van het tweede jaar en een derde voor de jongens en meisjes van het zesde leerjaar”, vertelt schooldirecteur Winny Boey. “Vooraf hebben we ook alle ouders op de hoogte gebracht van de maatregelen.”

Handjes wassen

De kinderen worden vriendelijk ontvangen door een juf en moeten eerst hun handen ontsmetten. Daarna worden de jongens en meisjes doorverwezen naar hun klas. “Het eerste en tweede leerjaar werden ‘ontdubbeld’. Dat kan soms spijtig zijn voor vriendjes die normaal gezien in dezelfde klas zitten en nu voor alle veiligheid in verschillende contactbubbels worden verdeeld. Op dit moment is er ook noodopvang voor twee contactgroepen van telkens tien kinderen. Indien nodig kan dit aantal nog worden opgetrokken.”

Welbevinden

Na een rustige ontvangst, vliegen de leerkrachten er niet meteen in met een brok wiskunde of Nederlands. Nee, eerst volgt een woordje uitleg over hoe en wanneer de kinderen de handen moeten wassen en wat moeten ze doen in geval van een noodsituatie. “Hierbij vormt het welzijn van de kinderen het uitgangspunt”, zegt Boey. Een klassieke speeltijd of middagpauze is er niet. “De kinderen en leerkrachten mogen zelf aangeven wanneer ze een rustmoment inlassen. Want het is echt niet de bedoeling dat er uren en uren na elkaar les wordt gegeven. De speelplaats is ook onderverdeeld in verschillende stukken om de contactgroepen niet te mengen.”

Gerust

En de ouders, die vertrekken met een gerust hart. “We waren toch wat nerveus voor de eerste schooldag. Je ziet en hoort zo veel over dat coronavirus, dat je er schrik van krijgt. Maar als ik zie hoe de kinderen hier worden opgevangen, ben ik al veel meer gerust", vertelt een mama aan de schoolpoort. Het helpt de ouders dat ze zien hoe hun kind wordt ontvangen. “Ook de visuele maatregelen, zoals de bordjes en het ontsmettingsmiddel aan de ingang, stellen ouders op hun gemak”, besluit Boey.