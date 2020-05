Veilig winkelen wordt nu al getest in Alfons Pieterslaan. Parkeerverbod moet meer plaats geven aan voetgangers Leen Belpaeme

06 mei 2020

15u46 0 Oostende De Alfons Pieterslaan is de eerste Oostendse winkelstraat waarvan de mobiliteit al is aangepast om vanaf 11 mei de winkels op een veilige manier te kunnen heropenen. Aan de twee kanten van de weg zullen voetgangers maar in één richting kunnen wandelen. Er geldt ook een parkeerverbod.

Het Economisch Huis en Stad Oostende presenteerden eerde deze week een actieplan om alle winkels op een veilige manier te kunnen heropstarten vanaf maandag 11 mei. Een belangrijk deel van dat plan is een circulatieplan voor de meest drukke winkelstraten zodat mensen op een veilige manier kunnen winkelen. De eerste straat waar dat circulatieplan vanaf vandaag getest wordt, is de Alfons Pieterslaan. Dit is geen klassieke winkelwandelstraat, maar wel een brede boulevard tussen het stadscentrum en ‘Petit Paris’, met veel handelszaken, voedingswinkels en horecazaken die take-away organiseren.

Wagens blijven toegelaten in de straat, maar in een groot deel van de straat geldt vanaf vandaag een parkeerverbod. De vrijgekomen parkeerstrook wordt gereserveerd voor voetgangers. Op die manier kan de sociale afstand beter gegarandeerd worden. Zo hebben winkels en horecazaken voldoende plaats om op het voetpad een wachtrij te organiseren en doorgaande voetgangers kunnen veilig passeren op de vrijgemaakte parkeerstrook. Het parkeerverbod is van kracht van de Stockholmstraat tot aan de Ieperstraat (aan de kant met even huisnummers) en van de Gentstraat tot aan de Romestraat (aan de kant met oneven huisnummers).

Eenrichtingsverkeer voor voetgangers

Nieuw is ook dat er voor voetgangers tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt: aan de kant van de even huisnummers kunnen voetgangers richting Mariakerke wandelen (weg van het centrum) en aan de kant van de oneven huisnummers in de richting van het centrum. Door het eenrichtingsverkeer zullen voetgangers elkaar niet kruisen en is het eenvoudiger om anderhalve meter afstand te garanderen. Wandelaars lopen dus links ten opzichte van de weg, dit om goed zicht te hebben om eventuele aankomende fietsers. Zowel het parkeerverbod als het eenrichtingsverkeer voor voetgangers worden op dit moment al aangegeven door verkeersborden. De komende dagen komen er nog extra markeringen en pijlen op de grond om de wandelrichting voor voetgangers te verduidelijken.

Voor fietsers verandert er niets. De fietspaden aan beide kanten van de weg blijven toegankelijk. Wie met de wagen door Alfons Pieterslaan rijdt, word gevraagd om goed op te letten. Door het parkeerverbod zullen leveranciers regelmatig eventjes stil moeten staan op de rijweg, dus voorzichtigheid en aangepaste snelheid zijn belangrijk. Later deze week worden ook de winkelwandelstraten in het stadscentrum (zoals de Kapellestraat en de Aldolf Buylstraat) ingericht volgens een circulatieplan.