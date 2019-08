Veertiger moet onder bedreiging van mes geld en gsm afgeven in Leopoldpark Siebe De Voogt

10 augustus 2019

16u10 0 Oostende In het Leopoldpark in Oostende is een 47-jarige man vrijdagavond het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld. Aanvankelijk beweerde het slachtoffer dat hij gevallen was.

De man werd rond 19.45 uur met de ambulance binnengebracht in het ziekenhuis met een bebloed hoofd. Hij beweerde aan de dokters dat hij gevallen was. Tijdens het verhoor van de politie bleek hij echter het slachtoffer te zijn geworden van een diefstal met geweld. Onder bedreiging van een mes was de veertiger in het Leopoldpark gedwongen om zijn gsm en 100 euro cash geld af te geven. De politie van Oostende deed nog nazicht in de buurt, maar kon geen verdachte meer aantreffen. Er werd een proces-verbaal opgesteld.