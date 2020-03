Veertiger krijgt 3 jaar celstraf voor niet-dodelijke messteek in borst van man Siebe De Voogt

23 maart 2020

12u06 2 Oostende Een 45-jarige Oostendenaar heeft 3 jaar effectief gekregen voor een steekpartij vorige zomer in een appartement in de Peter Benoitstraat. Glenn V. stak een 39-jarige Tsjetsjeen met een mes in de borst. Hij werd vervolgd voor poging doodslag, maar de rechter oordeelde maandagmorgen dat hij niet de intentie had om het slachtoffer om het leven te brengen.

Omwonenden zagen het slachtoffer op 27 juli uit een appartement langs de Peter Benoitstraat komen. “Hij strompelde hen voorbij en zat volledig onder het bloed”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “De politie kon het bloedspoor volgen tot bij het appartement waar de beklaagde verbleef bij een vriendin.”

Slag op hoofd met gitaar

Glenn V. (45) en het slachtoffer hadden samen drugs gebruikt. Uit de verklaringen bleken ze al enkele dagen amper geslapen te hebben. “Om onbekende reden kwam het tot een serieuze discussie. Het slachtoffer verklaarde dat de beklaagde plots gek werd. Hij wilde hem kalmeren, maar kreeg een slag op zijn hoofd met een gitaar. Dokters troffen zelfs nog een splinter aan in zijn hoofdwonde. Uiteindelijk stormde de beklaagde met een mes op hem af. Hij verweerde zich nog door met een lamp op zijn hoofd te kloppen, maar voelde plots een stekende pijn. Het slachtoffer kon het mes afnemen, gooide het weg en vluchtte naar buiten.”

Geen intentie tot doden

Het openbaar Ministerie vorderde 4 jaar cel voor Glenn V. Zijn advocaat Jean-Marie de Meester vroeg de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. “Het slachtoffer heeft zelf ook een uitgebreid gerechtelijk verleden”, pleitte hij. “Zowel hij als mijn cliënt waren zo stoned als een banaan. Hun verhaal over de feiten loopt compleet uiteen. Mijn cliënt had ook verwondingen aan zijn hoofd en schouders. Hij had nog zo’n 400 euro verstopt zitten in zijn schoenzool. Het slachtoffer heeft dat willen afnemen en hij heeft zich gewoon verdedigd.”

Volgens Glenn V. dreigde het slachtoffer er ook mee om zijn Perzische kat van de tweede verdieping naar beneden te gooien. Een vrijspraak bleek voor de rechtbank maandagmorgen een brug te ver. De rechter oordeelde wel dat V. niet de intentie had om het slachtoffer te doden en herkwalificeerde de feiten dan ook naar opzettelijke slagen en verwondingen. De Oostendenaar werd daarvoor veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar. Het slachtoffer kreeg voorlopig 1 euro schadevergoeding toegekend.