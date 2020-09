Veerboten varen tot einde van de herfstvakantie volgens zomerregeling: “Het toeristisch seizoen is pas later gestart” Leen Belpaeme

25 september 2020

16u42 0 Oostende Stad Oostende verlengt de zomerregeling van de veerboten tot het einde van de herfstvakantie. “Het toeristisch seizoen is pas later gestart en het veer kan ook minder passagiers tegelijkertijd overzetten”, zegt schepen Björn Anseeuw.

De veerboten ‘Roger Raveel’ en ‘Het rode vierkant op zee’ brengen voetgangers en fietsers het hele jaar door gratis van de westeroever (de Visserskaai ter hoogte van het Noordzeeaquarium) naar de oosteroever (het Maritiem Plein) en omgekeerd. De dienstverlening gebeurt door DAB Vloot van de Vlaamse overheid, maar het is stad Oostende die de kosten voor de uitgebreide zomerregeling (van 30 maart tot 30 september) op zich neemt. Dat betekent dat er de hele week door met twee boten gevaren wordt, en dat er ook ‘s avonds langer passagiers overgezet worden. “Door de lockdown in het voorjaar is het toeristisch seizoen pas later van start gegaan. Omwille van de huidige coronamaatregelen kunnen ook minder mensen tegelijkertijd worden overgezet. Met de beslissing wil de stad de Oostendenaars en de bezoekers wat langer laten genieten van deze extra dienstverlening”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Het veer zal daarom tot zondag 8 november, de laatste dag van de herfstvakantie, volgens de zomerregeling varen. De dienstregeling en alle info vind je op www.oostende.be/veerverbinding.