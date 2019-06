Veelbelovende belle-époquefeesten: Boekensalon, optredens en Cowboy Henk-bier Timmy Van Assche

05 juni 2019

19u10 7 Oostende Komende zondag herleeft de belle-époqueperiode in een van de knapste wijken van de stad. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het feest ook aangevuld met het Boekensalon in de Nieuwe Gaanderijen. Leuke extra: Oostende maakt voor het eerst kennis met het Cowboy Henk-bier.

Zondag vindt de negende editie plaats van het belle époquefeest. Naast de leuke rommelmarkt, waar heel wat standhouders uitgedost zijn in kledij van toen, zijn er ook oldtimers, oude fietsen, de Oostendse Visbakkers, een antieke carrousel en de klassieke absintbar. Het feest staat in het teken van James Ensor, de kunstenaar die dit jaar 70 jaar geleden overleed. Op verschillenden locaties in de wijk zijn er optredens of tentoonstellingen. In de show ‘Tarara Boum!’ in de bibliotheek om 16 uur komt de authentieke belle-époquemuziek terug tot leven. De gevierde Pianist Brecht Valckenaers speelt dan weer in Villa Elise in de Frans Musinstraat 27-29 om 11 en 14.30 uur. Van 10 tot 17.30 uur kan je Villa Christina bezoeken in de Velodroomstraat 61, een volledige gerenoveerde belle époquewoning. Er wordt hier ook keramiek getoond van de internationaal gelauwerde Frank Steyaert. Inschrijven voor deze drie activiteiten is verplicht via 0489/80.22.50. In de Frans Musinstraat 19 kan je ook terecht voor een tentoonstelling van Annelies Slabbynck en Stefaan van Biesen. In de Velodroomstraat 55 exposeert Peter De Meyer en in de Frans Musinstraat 18 Veerle Marijns, telkens van 10 tot 18 uur.

Boekensalon

Boekenfans kunnen zich opnieuw uitleven tijdens een nieuwe editie van het Boekensalon. De antiquarische- en tweedehandsboekenmarkt stalt haar kraampjes opnieuw op in de Nieuwe Gaanderijen en KAAP/Vrijstaat O. “De kwaliteit van het aanbod staat centraal. Iedereen zal er ongetwijfeld iets naar zijn smaak vinden. ‘Het Boekensalon’ is de ideale plek voor wie een uniek pareltje op de kop wil tikken. Intussen is het Boekensalon geëvolueerd naar een evenement met een eigen identiteit”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). Van 11 tot 18 uur vallen er op de zeedijk heel wat interessante koopjes te doen en is er heel wat randanimatie, zoals poseren voor een ouderwetse flitscamera uit 1900, het opnemen tegen de sterkste man van de kermis of een filmpje meepikken in een bakfiets. Cabaretti Orchestra brengt swingjazz uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit jaar stelt acteur-auteur Onno van Gelder jr. zijn nieuwste boek ‘Brief van Leonie’ in primeur voor op ‘Het Boekensalon’.

Cowboy Henk-bier

Voor het eerst wordt ook het Cowboy Henk-bier ‘Blonde Kuif’ aan het grote Oostendse publiek voorgesteld. Het blonde bier werd gemaakt door stadsbrouwerij ‘t Koelschip in de Van Iseghemlaan in samenspraak met Kamagurka en Herr Seele, de geestelijke vaders van de stripheld. Proeven kan vanaf 3 euro, een fles van 75 centiliter kost 15 euro. “Als je de keuze moet maken tussen een goedkope fles wijn of een iets duurder Cowboy Henk-bier, kies dan zeker het laatste”, zeggen Kama en Seele. “In goedkope wijn zitten tot 79 toegevoegde stoffen om de drank een bepaalde geur en kleur te geven. En je krijgt er nog eens koppijn van ook. Ons bier werd gemaakt omdat we vinden dat een goeie pils ontbreekt. Maes en Jupiler bijvoorbeeld vinden we te zoet. Blonde Kuif is een doordrinker die doet denken aan een Saison Dupont of bitter Hommelbier. Bier zuivert ook de nieren - drink er dus maar gerust zes per dag of zo”, grappen ze besluitend.