Veel schade bij Bondi Beach door storm Francis Leen Belpaeme

26 augustus 2020

Strandbar Bondi Beach is één van de slachtoffers van storm Francis die gisterenavond en vannacht voor sterke rukwinden zorgde. Door de hevige wind heeft het losse zand zich verplaatst en vormt een berg tegen de zijwand van de strandbar. Door de druk hebben de ruiten het begeven en zijn de panelen kapot. Uitbaatster Melanie Annys vreest voor duizenden euro's schade.

De schade in Oostende valt in het algemeen goed mee. Op het strand moet Strandbar Bondi Beach echter in de brokken delen. Het zand heeft zich tegen de zijwand van de beachbar verzameld en die druk konden de ramen niet aan. De zijpanelen zijn volledig kapot. “Vanmiddag komen er bulldozers om het zand weg te nemen. We zullen de volledige zijwand moeten vervangen en ook in de strandbar zelf liggen er hopen zand. We zullen dus nog veel werk hebben voor we terug kunnen openen morgen.” Daarnaast zijn ook de luidsprekers weggewaaid en is ook een stuk van het dak weg. De uitbaters hadden zich voorbereid op de storm maar het mocht niet baten. “Je kan wel alles goed vasthangen, je kan het zand niet tegenhouden.”

Sowieso heeft de horeca al een moeilijke zomer. Bondi Beach kon deze tegenslag dan ook missen. “De eerste maand hebben we nog redelijk goed gedraaid, maar sinds het verkleinen van de bubbels en de extra regels zitten we maar op een derde van onze normale omzet. We voelen echt wel het verschil.”