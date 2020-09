Veel blije gezichten in woonzorgcentra na versoepelingen bezoekregeling. “Dit kon niet blijven duren” Leen Belpaeme

07 september 2020

17u54 0 Oostende Veel blije gezichten maandagmiddag aan de ingang van woonzorgcentrum A. Lacourt. Net als in veel woonzorgcentra gingen enkele versoepelingen in waardoor mensen terug bezoek op de kamer mochten ontvangen en ook samen konden gaan wandelen. En dat werd meer dan tijd. “Het is meer dan zes maanden geleden dat ik mijn mama kon aanraken”, getuigt Michele Vrijdag. Samen genoten ze alvast van een wandeling. “Dit heb ik echt gemist”, vult mama Odette (92) aan.

Odette Decerf is 92 jaar. Ze woont al 6,5 jaar in woonzorgcentrum Lacourt. Dochter Michele kwam voor corona elke dag langs bij haar mama. Tijdens de lockdown mocht ze helemaal niet meer komen. “Er was wel skype, maar dat ging heel moeilijk door de leeftijd van mijn mama. Ze zei nooit iets”, blikt Michele terug. Na de versoepelingen was bezoek mogelijk achter een scherm in de cafetaria. “Ook dat verliep telkens heel moeilijk omdat ze zo stil spreekt. Ze begon ook steeds meer te revolteren tegen de maatregelen. Ze begreep niet altijd waarom ze mijn hand niet mocht vastpakken.” Voor Michele, die zelf in de sector heeft gewerkt en als vrijwilliger bijspringt in Lacourt, komt de versoepeling geen dag te vroeg. “Dit kon niet langer blijven duren, die mensen gaan dood aan verdriet. Ze eten niet meer. Vorige week wilde mijn mama twee keer weglopen en naar mij toe komen. Het verdriet was enorm.” Maandagmiddag schreven in totaal 40 gezinnen zich in om een bewoner te bezoeken. Dat kon voor het eerst opnieuw op de kamer met fysiek contact. Er zijn twee bezoekmomenten per dag en er mogen twee mensen komen per bezoek. Mantelzorgers kunnen terug helpen bij het eten geven of het wassen en ook huisdieren zijn opnieuw welkom. Als laatste mag er opnieuw samen gewandeld worden. En vooral dat laatste doet veel mensen deugd. “Ze kan het amper geloven dat ze naar buiten mag”, zegt een man die naar buiten wandelt met een familielid.

Voorbereid

Voor het personeel is het ook een verademing. “Deze situatie was niet langer houdbaar, het is niet menselijk. Iedereen doet hier wel zijn best, maar je kan familie niet vervangen”, vertelt dagelijks verantwoordelijke Björn Pannecoucke. De woonzorgcentra rekenen nu op het gezond verstand van de bezoekers, maar zijn ook beter voorbereid. “Alle protocollen liggen vast, iedereen weet wat ze moeten doen en we hebben genoeg beschermingsmateriaal. De bezorgdheid en voorzichtigheid blijft groot, maar we moeten onthouden dat een woonzorgcentrum een thuis is voor deze mensen. Ze moeten zich hier dan ook goed voelen”, vult schepen Natacha Waldmann (Groen) aan.

De meeste woonzorgcentra in Oostende voeren versoepelingen in. “Het evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid is heel moeilijk. De angst zit er in, zeker in de centra die veel mensen verloren zijn. Bewoners gaven echter aan dat ze zo niet willen leven en daarom zijn we blij dat overal versoepelingen worden ingevoerd”, zegt Waldmann. “In de stedelijke woonzorgcentra gaan we nog een stukje verder dan de Vlaamse richtlijnen. We spelen daarmee in op de vraag van bewoners en familie, maar er blijven nog veiligheidsmaatregelen. Zo is het bezoek beperkt in tijd en de klassieke maatregelen (mondmaskers, social distancing en handhygiëne) blijven prioritair van kracht. Er moet ook rekening gehouden worden met de bubbel van vijf mensen.”