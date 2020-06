Vandalen slaan tweede keer toe aan standbeeld Drie Gapers Leen Belpaeme

05 juni 2020

12u45 0

Donderdagnacht werd nog rode verf over het standbeeld aan de Drie Gapers gegooid, vannacht gebruikten vandalen gele verf.

Het standbeeld met bovenaan Koning Leopold II staat opnieuw ter discussie sinds het overlijden van George Floyd door politiegeweld in Amerika. Overal in België gaan stemmen op om de standbeelden en straatnamen die verwijzen naar Leopold II te laten verwijderen. Het stadsbestuur van Oostende wil hier niet op ingaan. Omdat het een beschermd monument is kan de stad daar ook niet over beslissen liet burgemeester Bart Tommelein al weten. Schepen Björn Anseeuw (N-VA) is alvast niet opgezet met de acties. “𝗘𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁 𝘃𝗼𝗲𝗿 𝗷𝗲 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗺𝗲𝘁 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗳 𝘁𝗲 𝗴𝗼𝗼𝗶𝗲𝗻. Ik vind niets boeiender dan een grondig meningsverschil. Het leidt vaak tot nieuwe inzichten. Voor vandalisme kan ik geen enkel begrip opbrengen. En als je het mij vraagt: ik ben ervan overtuigd dat je de geschiedenis beter vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken belicht, in plaats van ze te herschrijven met een beeldenstorm.”