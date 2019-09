Vandalen roven twee diepvriezen leeg bij armoedeorganisatie in Oostende: “Al het vlees en helft sandwiches zijn weg. En straks staan hier 70 gezinnen...” Leen Belpaeme

29 september 2019

17u20 20 Oostende Er is zaterdagnacht ingebroken in de loods van armoedeorganisatie Colsol in Hangaar I. De organisatie deelt voedselpakketten uit aan minderbedeelden. Twee diepvriezen zijn volledig leeg. Maandag staat opnieuw zo’n 70-tal gezinnen aan de deur om voedingswaren op te halen. “Al het vlees is weg en de helft van de sandwiches. Waar gaan we toch naartoe? Ze moeten maar iets vragen en ze krijgen het.”

Vrijwilligers van Colsol stelden zondagmorgen een inbraak vast in hun loods. Zes weken geleden werd er ook al eens ingebroken, maar toen werd niet veel meegenomen. Dat was deze keer duidelijk anders. “Ze hebben heel wat eten mee. Ik was zaterdag nog maar naar Fermette geweest en we hadden heel wat kaas en hesp gekregen om uit te delen. Alles is weg. We hadden ook heel wat sandwiches gekregen in Delhaize en daarvan is de helft meegenomen. In totaal zijn twee van de 22 diepvriezen volledig leeg en uit de andere is ook heel wat verdwenen”, vertelt Dominique Degraeve van Colsol.

Maandag staan opnieuw mensen aan de deur van Colsol om een voedselpakket op te halen. “Vermits veel gezinnen in september heel wat schoolkosten hebben, vermoed ik dat er toch ongeveer 70 families zullen aanschuiven, maar we zullen hen moeten teleurstellen”, zucht de bezielster van Colsol. De organisatie heeft in haar opslagruimte ook heel wat meubelen en spullen die minderbedeelden aan een hele lage prijs kunnen aankopen. “Alle kasten en bureaus werden opengemaakt en er lagen spullen op de grond. Ze waren waarschijnlijk op zoek naar waardevolle spullen.”

Het is enorm frustrerend. We zijn zeven dagen op zeven bezig en dan zijn er mensen die hier komen stelen. Waar gaan we toch naartoe? De mensen moeten het maar vragen en ze krijgen het. En wie steelt nu van de minderbedeelden? Dominique Degraeve van Colsol

De vrijwilligers wilden zondag al opruimen maar moesten nog wachten tot de politie de nodige vaststellingen konden doen. “Maandagmorgen beginnen we eraan. Het is enorm frustrerend. We zijn zeven dagen op zeven bezig en dan zijn er mensen die hier komen stelen. Waar gaan we naartoe? De mensen moeten het maar vragen en ze krijgen het. En wie steelt nu van de minderbedeelden?”

Zes weken geleden al geprobeerd

En om het nog erger te maken: het is niet de eerste keer dat de organisatie zoiets meemaakt. “Zes weken geleden waren ze overal in Hangaar I binnengeweest, maar daar was niets te vinden. Misschien zijn ze teruggekomen? Er passeert hier veel volk ’s avonds, maar het valt jammer genoeg niet echt op als iemand hier zijn auto aan het volladen is.”