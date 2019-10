Vanavond opnieuw gemeenteraad met 16 interpellaties na tumultueuze vorige zitting Leen Belpaeme

21 oktober 2019

17u04 1 Oostende Er is vanavond opnieuw gemeenteraad in Oostende. De vorige vergadering verliep tumultueus toen oppositieraadslid Nancy Bourgoignie het woord niet kreeg van gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt omdat ze te laat op het knopje had gedrukt.

Terwijl de vorige gemeenteraad nog snel gedaan was omdat de oppositie was opgestapt, zal het vanavond ongetwijfeld veel langer duren. Er staan maar liefst 16 interpellaties op het programma, terwijl er maar 26 ‘gewone’ agendapunten zijn. Zo komt Nancy Bourgoignie in een interpellatie terug op de meerjarenplannen van de Rooms-Katholieke Kerkbesturen. Het voorval heeft de verhouding tussen oppositie en meerderheid geen deugd gedaan. Zo was het stadsbestuur misnoegd dat de raadsleden de gemeenteraad verlieten om dan achteraf heel wat kritiek te geven. Fractieleider John Crombez was daarentegen niet te spreken over de manier waarop de oppositie monddood wordt gemaakt op een belangrijk punt als de budgetwijziging.

Het voorval is ondertussen nog niet uitgepraat. “Ik heb herhaaldelijk gevraagd aan John Crombez om samen te zitten, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Ik betreur dat. Ik wou een constructief gesprek om een circus als vorige keer te vermijden. Maar voor mij is de bladzijde nu omgedraaid, ik ga er niet meer op terugkomen. Laat ons nu maar opnieuw over de inhoud praten”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt.

John Crombez bevestigt dat het niet gelukt is om samen te zitten door de drukke agenda’s. “Vorige week is er wel een lange zitting geweest in de raadscommissies met inhoudelijke discussies. We verwachten nu gewoon dat Wouter De Vriendt zijn werk doet als voorzitter en we zullen wel nog een gesprek hebben.”

Je kan de gemeenteraad volgen via www.oostende.be of rechtstreeks beluisteren via Radio Noordzee (105 FM).