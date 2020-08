Vanaf donderdag opnieuw aanmelden voor plekje op Oostendse centrumstranden Leen Belpaeme

04 augustus 2020

13u35 2 Oostende Er wordt opnieuw heel wat volk verwacht aan de kust en dus zal Oostende ook opnieuw het aanmeldingssysteem gebruiken voor de centrumstranden en dit van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus.

Vorige vrijdag waren de centrumstranden van Oostende voor het eerst volzet. Vanaf donderdag worden opnieuw tropische temperaturen verwacht en daarom moeten bezoekers en inwoners opnieuw hun plaatsje reserveren op een van de drie drukste stranden van de stad. Aanmelding is nodig van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Dit systeem moet ertoe bijdragen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd is. Op de andere stranden is reserveren niet nodig.

Hoe aanmelden?

Iedereen kan gratis aanmelden via de website visitoostende.be/strand, via de balie van Toerisme Oostende, het UiTloket of het gratis nummer 0800/62.167 (tussen 08.00 en 20.30 uur). Deze aanmelding garandeert je een plekje op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14 uur.