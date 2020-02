Vanaf 2021 pakt Oostende uit met een soul-, een foto- en een jazzfestival tijdens de rustige periodes Leen Belpaeme

27 februari 2020

17u03 0 Oostende Toerisme Oostende heeft een ambitieus plan uitgewerkt om Oostende ook de komende jaren aantrekkelijk te maken als citytripbestemming. Er werd vooral gesleuteld aan de activiteitenkalender in de rustige periodes tijdens het jaar. In het voorjaar van 2021 word gestart met een soulfestival naar aanleiding van 40 jaar Sexual Healing. Marvin Gaye schreef de hit immers in Oostende.

“We willen dat Oostende het hele jaar door op bezoekers kan rekenen”, zegt voorzitter van Toerisme Oostende vzw en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “We zullen daarom in de dalperiodes, van februari tot april en van oktober tot november nieuwe evenementen in de markt zetten, maar ook inzetten op communicatie en productontwikkeling. Oostende is een goed merk en staat in het binnenland steeds meer bekend als hip en trendy. De bezettingsgraad is bij ons al best gespreid in vergelijking met andere gemeenten aan de kust, maar door in te zetten op de dalperiodes zal ook de horecasector doorheen het jaar meer bezoekers krijgen”, zegt Tommelein. De nieuwe evenementen moeten passen bij het DNA van de stad.

“In februari of maart zullen we daarom samen met de culturele partners in de stad een soulfestival op poten zetten. Het zal dan 40 jaar geleden zijn dat Marvin Gaye in Oostende neerstreek en er één van de grootste soulklassiekers aller tijden heeft geschreven, Sexual Healing. Naast de muziek zal de zoektocht naar de ziel van Oostende en de inspiratie die vele muzikanten, schrijvers en artiesten in de stad vinden centraal staan.”

Fotofestival

In september is het dan de bedoeling om een internationaal Fotofestival te organiseren na de MetaRelax® Ostend Night Run en #MODEinOOSTENDE, dat zal lopen tot en met de herfstvakantie. Initiatiefnemers Stephane Verheye en Yvon Poncelet zullen twee grote indoortentoonstellingen rond conceptuele fotografie combineren met een buitenparcours in de stad. “De bedoeling is om de grote namen in de fotografie aan te trekken. We gaan voor bekende en gereputeerde fotografen, maar we mogen nog geen namen bekend maken”, zeggen Stephane en Yvon. Die laatste heeft een eigen fotogalerij in Oostende, maar bevestigt dat het uniek is dat het werk van topfotografen in Oostende zal te zien zijn. “We zijn blij dat Oostende meestapt in dit verhaal.”

In het najaar tussen ‘Er was eens ...’ en ‘Winter in Oostende’ komt er tenslotte nog een ambitieus jazzfestival op de kalender. Dit festival, met als hoofdlocatie Kursaal Oostende, zal ook voelbaar zijn in de uitgaansbuurt van de stad. “We willen ook het culinaire aspect van Oostende een nieuwe rol geven in dit verhaal. De plannen hiervoor worden de komende weken gefinaliseerd en zullen later voorgesteld worden”, zegt Tommelein nog.

Watersport

“Het was een spannend en boeiend traject om deze nieuwe kalender samen te stellen.”, aldus Algemeen Directeur van Toerisme Oostende vzw Peter Craeymeersch. “We hebben in dit proces niet alleen rekening gehouden met de mogelijke economische return van deze evenementen, maar ook met de inhoudelijke link die ze hebben met onze stad. Dankzij deze nieuwe events kunnen we het verhaal van onze stad extra in de verf zetten.”

Oostende zal verder nog inzetten op watersport met golfsurfen als uithangbord. “Er wordt al heel wat gesurft in onze stad”, verduidelijkt Tommelein. “Dit is vandaag echter te weinig voelbaar voor de vele bezoekers van onze stad. We willen vooral drempelverlagend werken en jongeren voor de eerste keer laten kennismaken met de surfmogelijkheden van Oostende. We zullen hiervoor samenwerken met partners als surfclub Inside Outside vzw en Push Skate Academy. Tijdens de zomermaanden wordt het Nieuwe strand verder uitgewerkt met nieuwe zeemoji’s.