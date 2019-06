Vanaf 1 juli parkeerverbod op Duinkerkseweg Leen Belpaeme

26 juni 2019

10u49 0 Oostende Oostende voert een parkeerverbod in op de Duinkerkseweg tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de André Choqueelstraat. Dat maakt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA), bekend.

“De huidige situatie was niet langer veilig. De strook is te smal en ligt in een bocht. Zo gebeurde er onlangs nog een ongeval waarbij vijf geparkeerde wagens werden aangereden,” vertelt Anseeuw. “Met dit parkeerverbod willen we dat in de toekomst vermijden.” Voor mensen die het vliegtuig nemen, zijn er voldoende parkeerplaatsen op de luchthaven zelf. “Ik vind het belangrijk dat mensen hun wagen veilig kunnen parkeren wanneer zij op reis vertrekken. Parkeren op de Duinkerkseweg geeft een vals gevoel van veiligheid. Met dit parkeerverbod zorgen we dus voor meer verkeersveiligheid.” In de wijk Raversijde zelf kunnen reizigers al langer niet meer parkeren want daar werd een blauwe zone ingevoerd.