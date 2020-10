Van valies vol kleren tot en met oven met de broodjes er nog in, al 222 boetes voor sluikstorten dit jaar Leen Belpaeme

11 oktober 2020

16u44 0 Oostende In totaal werden dit jaar al 222 overtreders betrapt op sluikstorten. De stad Oostende heeft hiervan een prioriteit gemaakt en zet hier ook op in tijdens de week van de Handhaving van 5 tot 11 oktober.

De Stad Oostende legt hierbij de focus op sluikstorten en zwerfvuil. In de week van de handhaving slaan verschillende stadsdiensten de handen in elkaar om die problematiek onder de aandacht te brengen. “Stad Oostende stelt dagelijks alles in het werk om een nette uitstraling te hebben. De dienst openbaar domein is vroeg uit de veren om onze parken en pleinen op te schonen. Helaas nemen sommige burgers het niet zo nauw met de netheid van onze stad”, zegt Schepen van Handhaving Maxim Donck (N-VA) Dit jaar werden in Oostende al 222 overtreders betrapt op sluikstorten. Sommige daders dumpen zonder schroom de vreemdste dingen op het openbaar domein. Het gaat daarbij onder meer om een valies vol kleren, spullen en een treinabonnement, een oven met de broodjes er nog in, een doos vol dossiers van een advocaat, een uurwerk...

“In de Week van de Handhaving willen we deze problematiek opnieuw aankaarten én actie ondernemen”, zegt schepen Maxim Donck. “Onze diensten voeren dagelijks extra controles uit op de verschillende ‘hotspots’ in de stad. Dit zijn plaatsen waar we regelmatig zwerfvuil terugvinden.” Enkele voorbeelden van hotspots zijn pleintjes zoals het Sint Catharinaplein en Cardijnplein en parken zoals het Professor Jean Bourgainpark en het Rose d’Ivrypark en de omgeving van diverse afvalstraten, leegstaande gebouwen en hondenweides.

Omdat veel mensen zich ook aan de regels houden delen de gemeenschapswachten ook een 200-tal hondenpoepzakjes uit aan eigenaars van viervoeters die wel goed bezig zijn.