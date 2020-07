Van Ranst boos over opeengepakte treinreizigers in station: “Beste toeristen, Oostende was vandaag een ramp” TVA - LB - MVDB

31 juli 2020

22u03

Bron: Eigen Berichtgeving - Belga 260 OOSTENDE - UPDATE Opeengepakte treinreizigers aan het station van Oostende doen viroloog Marc Van Ranst naar adem happen. “Beste toeristen, Oostende was vandaag een ramp, zowel op het strand als in het station”, zegt hij op Twitter. De uittocht naar het binnenland werd bemoeilijkt d oor een technisch defect in een seinhuis. Gevolg: honderden reizigers zaten vast in de stationshal. Enkelen in de wachtende menigte schoven dranghekken opzij of sprongen erover, zo is te zien op beelden op Twitter. Burgemeester Bart Tommelein vraagt zijn politiekorps voortaan strenger op te treden inzake de mondmaskerplicht. “Veelal jongeren uit vooral de Brusselse regio lappen de regels aan hun laars.”



Bon après 1h45 pour un trajet d’un quart d’heure, scène surréaliste à la gare d’Ostende où les gens sont devenus fous pour récupérer le seul train qui venait d’arriver... le mien !



Je suis sensé en repartir ce soir, rassurant 😕 pic.twitter.com/3KjvD1MuK4 Th Barnaudt(@ tbarnaud) link

Terwijl het al ontzettend druk was in Oostende, moesten de lokale politiediensten vriidagavond omstreeks 19 uur massaal uitrukken naar het station. Door een technisch defect bij een seinhuis tussen Oostende en Brugge was slechts één van de twee sporen berijdbaar en kon geen trein meer vertrekken. Honderden reizigers stonden dus enkele uren te koekeloeren in het station, wachtend op een trein richting binnenland.



“De politie (lokaal, federaal en spoorwegpolitie, red.) kwam ter plaatse om een oogje in het zeil te houden en de orde de bewaren", zegt Dimitri Temmerman van NMBS. “Rond 21.30 uur was de hinder voorbij en kon de politie iedereen aan boord laten. We lieten drie extra treinen vertrekken om iedereen weg te krijgen. Wat de oorzaak van het technisch defect juist was, is nog niet geweten.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) van Oostende: “Vrijdag hadden we de handen vol in de stad en dan kwam dit er nog eens bij. Onze politiemensen hebben prima werk geleverd om de reizigers rustig hun trein te laten nemen.” Hij heeft zijn politiekorps gevraagd voortaan strenger op te treden zodat de mondmaskerplicht wordt gerespecteerd.

“Dit is Murphy”, zegt Tommelein over de seinhuisproblemen, met de honderden wachtende dagjestoeristen tot gevolg. “We kunnen daar als stad weinig aan doen.” Hij wil overleggen met federaal mobiliteitsminister François Bellot over een noodplan voor onvoorziene omstandigheden.

Voor de rest verliep alles volgens de burgemeester vrij goed, maar de mondmaskerplicht leverde dus wel eens problemen op. “Ik maak me zorgen over het publiek van de grootsteden dat op de treinen stapt en naar onze stad komt. Ik wil niet iedereen weghouden, want het kan goed onder controle gehouden worden, maar als je met groepen jongeren zit die zich niet aan de regels willen houden en er een dag van maken waarbij ze zoveel mogelijk de regels overtreden, dan krijg je natuurlijk problemen.”

De jongeren weten dat er een mondmaskerplicht geldt, want ze hebben wel mondmaskers bij, maar ze dagen wel uit Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld)

Grote incidenten zijn er niet geweest, maar volgens Tommelein zijn er jongeren, “vooral uit de Brusselse regio”, die de richtlijnen in Oostende aan hun laars lappen. “Ze weten dat er een mondmaskerplicht geldt, want ze hebben wel mondmaskers bij, maar ze dagen wel uit”, aldus de burgemeester. “Als je dan zo’n situatie krijgt dat de treinen niet kunnen vertrekken, dan sta je machteloos. Maar dat hebben we niet in de hand. Ik kan niet bepalen wie wel en wie niet Oostende binnenkomt.”

“Beste toeristen, jullie kunnen het coronavirus, maar het coronavirus vergeet jullie niet", klinkt het in een tweet van viroloog Marc Van Ranst. “Op deze manier zitten we sito presto allemaal terug in ons kot met een volledige lockdown aan onze bermuda!”



